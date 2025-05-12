Спробуйте найпопулярніший весняний десерт: всього чотири інгредієнти і неймовірна смакота готова

Рецепт весняного десерту з чотирьох інгредієнтів / © Фото з відкритих джерел

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Цей десерт, що став популярним цієї весни, має чудову текстуру та натуральний полуничний смак. Готується без випікання з кількох простих інгредієнтів і легко перетворюється на смачний десерт або легку насолоду до кави. Його приготування не потребує багато часу, а результат здивує вас і ваших близьких. Просто заморозьте і насолоджуйтесь!

Інгредієнти вершки 33% 200 мл згущене молоко 6 ст. ложок полуниця 8-9 шт. банан 1 шт.

Процес приготування:

Охолоджені вершки збити міксером до утворення стійкої пухкої маси. Потім додати згущене молоко і акуратно перемішати, до отримання однорідної текстури. Полуницю та банан подрібнити в блендері до стану пюре. Обидві маси обережно змішати ложкою або лопаткою, щоб зберегти легкість текстури. Перелити отриману суміш у форму, прикрасити скибочками полуниці й поставити в морозильник мінімум на 5 годин, поки не застигне повністю. Подавайте охолодженим.

Смачного!

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