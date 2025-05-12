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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Десерти
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Спробуйте найпопулярніший весняний десерт: всього чотири інгредієнти і неймовірна смакота готова

Ідеальний варіант для весняних свят та зустрічей з друзями.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
5 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
163 ккал
Рецепт весняного десерту з чотирьох інгредієнтів

Рецепт весняного десерту з чотирьох інгредієнтів / © Фото з відкритих джерел

Цей десерт, що став популярним цієї весни, має чудову текстуру та натуральний полуничний смак. Готується без випікання з кількох простих інгредієнтів і легко перетворюється на смачний десерт або легку насолоду до кави. Його приготування не потребує багато часу, а результат здивує вас і ваших близьких. Просто заморозьте і насолоджуйтесь!

Інгредієнти

вершки 33%
200 мл
згущене молоко
6 ст. ложок
полуниця
8-9 шт.
банан
1 шт.

Процес приготування:

  1. Охолоджені вершки збити міксером до утворення стійкої пухкої маси. Потім додати згущене молоко і акуратно перемішати, до отримання однорідної текстури.

  2. Полуницю та банан подрібнити в блендері до стану пюре. Обидві маси обережно змішати ложкою або лопаткою, щоб зберегти легкість текстури.

  3. Перелити отриману суміш у форму, прикрасити скибочками полуниці й поставити в морозильник мінімум на 5 годин, поки не застигне повністю. Подавайте охолодженим.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
38
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