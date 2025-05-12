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- Десерти
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Спробуйте найпопулярніший весняний десерт: всього чотири інгредієнти і неймовірна смакота готова
Ідеальний варіант для весняних свят та зустрічей з друзями.
Цей десерт, що став популярним цієї весни, має чудову текстуру та натуральний полуничний смак. Готується без випікання з кількох простих інгредієнтів і легко перетворюється на смачний десерт або легку насолоду до кави. Його приготування не потребує багато часу, а результат здивує вас і ваших близьких. Просто заморозьте і насолоджуйтесь!
Інгредієнти
- вершки 33%
- 200 мл
- згущене молоко
- 6 ст. ложок
- полуниця
- 8-9 шт.
- банан
- 1 шт.
Процес приготування:
Охолоджені вершки збити міксером до утворення стійкої пухкої маси. Потім додати згущене молоко і акуратно перемішати, до отримання однорідної текстури.
Полуницю та банан подрібнити в блендері до стану пюре. Обидві маси обережно змішати ложкою або лопаткою, щоб зберегти легкість текстури.
Перелити отриману суміш у форму, прикрасити скибочками полуниці й поставити в морозильник мінімум на 5 годин, поки не застигне повністю. Подавайте охолодженим.
Смачного!