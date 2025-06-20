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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Десерти
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
1 хв

Сиркове морозиво: ідеальний десерт у спеку, який обожнюють діти

Це домашнє морозиво готується дуже просто, а смакує ідеально.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
48 хвилин
Харчова цінність на 100 г
300 ккал
Домашнє морозиво: рецепт

Домашнє морозиво: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Для приготування сиркового морозива не потрібні екзотичні інгредієнти, всі ці продукти можна легко знайти в магазині.

Інгредієнти

домашній сир
360 г
цукор
3 ст. ложки
розм’якшене вершкове масло
60 г
ванільний цукор
1 ч. ложка
шоколад
100 г

Процес приготування:

  1. Змішайте сир з м'яким вершковим маслом, ванільним і звичайним цукром. Пробийте в блендері до отримання кремоподібної суміші. Дощечку застеліть харчовою плівкою, викладіть масу у кондитерський мішок, видавіть з неї "ковбаски". Покладіть на півгодини у морозильну камеру.

  2. Після закінчення цього часу вставте дерев'яні шпажки, полийте розтопленим шоколадом.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
285
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