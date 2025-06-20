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- Десерти
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Сиркове морозиво: ідеальний десерт у спеку, який обожнюють діти
Це домашнє морозиво готується дуже просто, а смакує ідеально.
Для приготування сиркового морозива не потрібні екзотичні інгредієнти, всі ці продукти можна легко знайти в магазині.
Інгредієнти
- домашній сир
- 360 г
- цукор
- 3 ст. ложки
- розм’якшене вершкове масло
- 60 г
- ванільний цукор
- 1 ч. ложка
- шоколад
- 100 г
Процес приготування:
Змішайте сир з м'яким вершковим маслом, ванільним і звичайним цукром. Пробийте в блендері до отримання кремоподібної суміші. Дощечку застеліть харчовою плівкою, викладіть масу у кондитерський мішок, видавіть з неї "ковбаски". Покладіть на півгодини у морозильну камеру.
Після закінчення цього часу вставте дерев'яні шпажки, полийте розтопленим шоколадом.
Смачного!