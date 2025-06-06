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Сирники без яєць, з однієї жмені сиру: неймовірно пухкі, не прилипають і не "пливуть"
Сирники — це традиційний український сніданок. Однак чи можна його приготувати без яєць? Існує відмінний рецепт лише із сиру, цукру та борошна.
Насправді сирники без яєць виходять навіть більш ніжними, ароматними й смачнішими. Крім того, такий рецепт є ідеальним варіантом для тих, хто не переносить яйця, адже знижує можливі алергічні реакції.
Інгредієнти
- сир 5% жирності
- 300 г
- цукор
- 2 ст. ложки
- ванільний цукор
- щіпка
- борошно
- 3 ст. ложки
- сметани
- 1 ст. ложка
- олія
- для смаження
Процес приготування:
Ретельно розімніть сир виделкою або пропустіть через сито, додайте цукор, ванільний цукор і борошно. Якщо тісто вийде надто сухим, можна підмішати ложку сметани для м’якості. Замісіть однорідну, ніжну масу, сформуйте з неї маленькі сирники й обкачайте у борошні.
Обсмажуйте сирники на середньому вогні в розігрітій олії по 3–4 хвилини з кожного боку до появи золотистої скоринки.
Важливо: тримайте середній вогонь і не накривайте сковорідку кришкою. Так сирники збережуть свою форму, ніжність і аромат.
Смачного!