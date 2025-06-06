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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Десерти
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

Сирники без яєць, з однієї жмені сиру: неймовірно пухкі, не прилипають і не "пливуть"

Сирники — це традиційний український сніданок. Однак чи можна його приготувати без яєць? Існує відмінний рецепт лише із сиру, цукру та борошна.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
23 хвилини
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Сирники без яєць: рецепт

Сирники без яєць: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Насправді сирники без яєць виходять навіть більш ніжними, ароматними й смачнішими. Крім того, такий рецепт є ідеальним варіантом для тих, хто не переносить яйця, адже знижує можливі алергічні реакції.

Інгредієнти

сир 5% жирності
300 г
цукор
2 ст. ложки
ванільний цукор
щіпка
борошно
3 ст. ложки
сметани
1 ст. ложка
олія
для смаження

Процес приготування:

  1. Ретельно розімніть сир виделкою або пропустіть через сито, додайте цукор, ванільний цукор і борошно. Якщо тісто вийде надто сухим, можна підмішати ложку сметани для м’якості. Замісіть однорідну, ніжну масу, сформуйте з неї маленькі сирники й обкачайте у борошні.

  2. Обсмажуйте сирники на середньому вогні в розігрітій олії по 3–4 хвилини з кожного боку до появи золотистої скоринки.

  3. Важливо: тримайте середній вогонь і не накривайте сковорідку кришкою. Так сирники збережуть свою форму, ніжність і аромат.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
244
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