Сирний пляцок за мотивами дубайського шоколаду: авторський рецепт Лілії Цвіт

Його унікальний смак залишає незабутнє враження, розкриваючи всі тонкощі шоколаду в незвичайній комбінації. Це авторський рецепт відомої кулінарки Лілії Цвіт.

Процес приготування:

Подрібнити смажене соняшникове насіння за допомогою блендера.

Приготувати тісто: розтопіть вершкове масло до рідкого стану, охолоди його. У великій мисці збийте яйця з цукром, додай охолоджене масло і змішайте до однорідності за допомогою міксера. Потім введіть борошно, какао та розпушувач, перемішайте ложкою та замісіть тісто, поки воно не стане еластичним.

Збережіть одну третину тіста в морозильнику. Решту тіста рівномірно розподіліть на застеленому деко, притискаючи пальцями до товщини 1-1.5 см. Проколіть поверхню виделкою по всьому тілу тіста.

Приготуйте сирну масу: змішайте кисломолочний сир, цукор (250 г), ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, какао (60 г), яйця (4 шт) і молоко (180 мл). Спочатку перемішуйте ложкою, а потім збийте міксером до однорідності.

Для дубайської маси: вилийте молоко (700 мл) в каструлю, додайте цукор (80 г) і манку, перемішайте вінчиком. Поставте на маленький вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Коли маса закипить, зніміть з плити, додайте масло (30 г), зелену кокосову стружку і подрібнене насіння, ретельно перемішайте.

Сформуйте пляцок: рівномірно розподіліть сирну масу на підготовленому тісті. Застигле тісто з морозилки натріть на сирну масу. Поверх цієї суміші викладіть ще теплу кокосову масу і розподіліть її по всьому пляцку.

Розігрійте духовку до 170°С та випікайте пляцок протягом години. Дайте йому охолонути в формі.

Поки пляцок остигає, розтопіть шоколад з олією в мисці над гарячою водяною банею або в мікрохвильовці.