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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Десерти
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

Сирний пляцок за мотивами дубайського шоколаду: авторський рецепт Лілії Цвіт

Цей десерт вартий усіх зусиль! Дубайський пляцок поєднує шоколадні мотиви та елементи, які нагадують екзотичні смаколики з Дубаю.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
527 ккал
Дубайський сирний пляцок (фото ілюстративне)

Дубайський сирний пляцок (фото ілюстративне) / © Pixabay

Його унікальний смак залишає незабутнє враження, розкриваючи всі тонкощі шоколаду в незвичайній комбінації. Це авторський рецепт відомої кулінарки Лілії Цвіт.

Інгредієнти

курячі яйця
6 шт.
вершкове масло
155 г
цукор
480 г
какао
90 г
розпушувач
1 ч. ложка
пшеничне борошно
280 г
сир кисломолочний
1,2 кг
цукор ванільний
10 г
крохмаль кукурудзяний
20 г
молоко
880 мл
манка
30 г
кокосова стружка (зеленого кольору)
100 г
насіння соняшника смажене
50 г
шоколад
100 г
олія соняшникова
10 мл

Процес приготування:

  1. Подрібнити смажене соняшникове насіння за допомогою блендера.

  2. Приготувати тісто: розтопіть вершкове масло до рідкого стану, охолоди його. У великій мисці збийте яйця з цукром, додай охолоджене масло і змішайте до однорідності за допомогою міксера. Потім введіть борошно, какао та розпушувач, перемішайте ложкою та замісіть тісто, поки воно не стане еластичним.

  3. Збережіть одну третину тіста в морозильнику. Решту тіста рівномірно розподіліть на застеленому деко, притискаючи пальцями до товщини 1-1.5 см. Проколіть поверхню виделкою по всьому тілу тіста.

  4. Приготуйте сирну масу: змішайте кисломолочний сир, цукор (250 г), ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, какао (60 г), яйця (4 шт) і молоко (180 мл). Спочатку перемішуйте ложкою, а потім збийте міксером до однорідності.

  5. Для дубайської маси: вилийте молоко (700 мл) в каструлю, додайте цукор (80 г) і манку, перемішайте вінчиком. Поставте на маленький вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Коли маса закипить, зніміть з плити, додайте масло (30 г), зелену кокосову стружку і подрібнене насіння, ретельно перемішайте.

  6. Сформуйте пляцок: рівномірно розподіліть сирну масу на підготовленому тісті. Застигле тісто з морозилки натріть на сирну масу. Поверх цієї суміші викладіть ще теплу кокосову масу і розподіліть її по всьому пляцку.

  7. Розігрійте духовку до 170°С та випікайте пляцок протягом години. Дайте йому охолонути в формі.

  8. Поки пляцок остигає, розтопіть шоколад з олією в мисці над гарячою водяною банею або в мікрохвильовці.

  9. Коли пляцок охолоне, вийміть його з форми, видаліть пергамент і прикрасьте шоколадом. Поставте у холодильник на кілька годин для застигання.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
147
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