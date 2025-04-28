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Сирний пляцок за мотивами дубайського шоколаду: авторський рецепт Лілії Цвіт
Цей десерт вартий усіх зусиль! Дубайський пляцок поєднує шоколадні мотиви та елементи, які нагадують екзотичні смаколики з Дубаю.
Його унікальний смак залишає незабутнє враження, розкриваючи всі тонкощі шоколаду в незвичайній комбінації. Це авторський рецепт відомої кулінарки Лілії Цвіт.
Інгредієнти
- курячі яйця
- 6 шт.
- вершкове масло
- 155 г
- цукор
- 480 г
- какао
- 90 г
- розпушувач
- 1 ч. ложка
- пшеничне борошно
- 280 г
- сир кисломолочний
- 1,2 кг
- цукор ванільний
- 10 г
- крохмаль кукурудзяний
- 20 г
- молоко
- 880 мл
- манка
- 30 г
- кокосова стружка (зеленого кольору)
- 100 г
- насіння соняшника смажене
- 50 г
- шоколад
- 100 г
- олія соняшникова
- 10 мл
Процес приготування:
Подрібнити смажене соняшникове насіння за допомогою блендера.
Приготувати тісто: розтопіть вершкове масло до рідкого стану, охолоди його. У великій мисці збийте яйця з цукром, додай охолоджене масло і змішайте до однорідності за допомогою міксера. Потім введіть борошно, какао та розпушувач, перемішайте ложкою та замісіть тісто, поки воно не стане еластичним.
Збережіть одну третину тіста в морозильнику. Решту тіста рівномірно розподіліть на застеленому деко, притискаючи пальцями до товщини 1-1.5 см. Проколіть поверхню виделкою по всьому тілу тіста.
Приготуйте сирну масу: змішайте кисломолочний сир, цукор (250 г), ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, какао (60 г), яйця (4 шт) і молоко (180 мл). Спочатку перемішуйте ложкою, а потім збийте міксером до однорідності.
Для дубайської маси: вилийте молоко (700 мл) в каструлю, додайте цукор (80 г) і манку, перемішайте вінчиком. Поставте на маленький вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Коли маса закипить, зніміть з плити, додайте масло (30 г), зелену кокосову стружку і подрібнене насіння, ретельно перемішайте.
Сформуйте пляцок: рівномірно розподіліть сирну масу на підготовленому тісті. Застигле тісто з морозилки натріть на сирну масу. Поверх цієї суміші викладіть ще теплу кокосову масу і розподіліть її по всьому пляцку.
Розігрійте духовку до 170°С та випікайте пляцок протягом години. Дайте йому охолонути в формі.
Поки пляцок остигає, розтопіть шоколад з олією в мисці над гарячою водяною банею або в мікрохвильовці.
Коли пляцок охолоне, вийміть його з форми, видаліть пергамент і прикрасьте шоколадом. Поставте у холодильник на кілька годин для застигання.
Смачного!