Такої смакоти в магазині не придбаєш: ароматна ромова баба, яка "розлітається" за 5 хвилин

Ромова баба — популярний десерт серед українців. Виявляється, готувати її дуже просто.
Смачне поєднання рому, ароматного тіста та солодкої глазурі. Ромова баба чудово підійде на святковий стіл.
Інгредієнти
- пшеничне борошно вищого сорту
- 250 г
- молоко середньої жирності
- 100 мл
- вершкове масло
- 100 г
- родзинки
- 80 г
- горіхи
- 80 г
- цукор
- 515 г
- пресовані дріжджі
- 15 г
- сире куряче яйце
- 1-2 шт
- вода
- 600 мл
- ром
- 30-40 г
- лимонний сік
- за смаком
- свіжі чи морожені ягоди
- за смаком
- листя розмарину
- за бажанням
Процес приготування:
- Попередньо розмочіть і підсушіть родзинки, викладіть у глибоку ємність та залийте половиною рому. Залишіть на кілька хвилин, щоб просочилися. Підійгійте молоко до кімнатної температури, розчиніть в ньому дріжджі. Додайте 1 ст. ложку борошна і 15 г цукру. Перемішайте і залишіть в теплому місці.
- За цей час розтопіть на водяній бані вершкове масло, а також просійте борошно, в центрі гірки з борошна зробіть заглиблення. Яйця збийте міксером до пишності. В заглиблення влийте суміш з молока і дріжджів, замішайте тісто. Поступово додайте яйця, вершкове масло, але трошки залишіть для змащування форми.
- Замісіть тісто, воно повинно бути еластичним і однорідним. Додайте до нього родзинки і ром, в якому вони настоювалися, всипте подрібнені горіхи, за потреби можна додати ще борошна. Вимісіть ще раз. Викладіть тісто у миску, накрийте рушником і залишіть на 30-40 хвилин у теплому місці.
- Поки підходить тісто, потрібно підготувати форму. Найкраще підійде для кексів. Змажте її залишками масла. Поступово викладіть в неї все тісто, форму потрібно заповнити на 2/3.
- Включіть духовку, виставте 180-200 градусів, поставте тісто поряд з розігрітою духовкою, щоб воно ще підійшло. Після цього виставте на решітку і випікайте приблизно 30 хвилин.
- З 250 г цукру та 400 мл води зваріть сироп на повільному вогні, охолодіть і влийте в нього решту рому. Добре перемішайте. Готову бабу остудіть, проткніть дерев'яною зубочисткою в кількох місцях, рівномірно полийте сиропом, залишіть, щоб вона просочилася.
- Влийте в каструлю решту води на середній вогонь, поступово всипте 250 г цукру, помішуючи, доведіть до кипіння. Повинна вийти консистенція "м'якої кульки". Зніміть з вогню, додайте лимонний сік. Помістіть ємність у посудину з холодною водою і безперервно перемішуйте, поки маса не побіліє. Вона повинна мати консистенцію густої сметани.
- Помадкою полийте готовий виріб, за необхідності прикрасьте ягодами і гілочками розмарину.
Смачного!