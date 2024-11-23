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Такої смакоти в магазині не придбаєш: ароматна ромова баба, яка "розлітається" за 5 хвилин

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
338 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
247
Час на прочитання
2 хв
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Такої смакоти в магазині не придбаєш: ароматна ромова баба, яка "розлітається" за 5 хвилин

Як приготувати ромову бабу / Фото: Фото з відкритих джерел

Ромова баба — популярний десерт серед українців. Виявляється, готувати її дуже просто.

Смачне поєднання рому, ароматного тіста та солодкої глазурі. Ромова баба чудово підійде на святковий стіл.

Інгредієнти

пшеничне борошно вищого сорту
250 г
молоко середньої жирності
100 мл
вершкове масло
100 г
родзинки
80 г
горіхи
80 г
цукор
515 г
пресовані дріжджі
15 г
сире куряче яйце
1-2 шт
вода
600 мл
ром
30-40 г
лимонний сік
за смаком
свіжі чи морожені ягоди
за смаком
листя розмарину
за бажанням

Процес приготування:

  1. Попередньо розмочіть і підсушіть родзинки, викладіть у глибоку ємність та залийте половиною рому. Залишіть на кілька хвилин, щоб просочилися. Підійгійте молоко до кімнатної температури, розчиніть в ньому дріжджі. Додайте 1 ст. ложку борошна і 15 г цукру. Перемішайте і залишіть в теплому місці.
  2. За цей час розтопіть на водяній бані вершкове масло, а також просійте борошно, в центрі гірки з борошна зробіть заглиблення. Яйця збийте міксером до пишності. В заглиблення влийте суміш з молока і дріжджів, замішайте тісто. Поступово додайте яйця, вершкове масло, але трошки залишіть для змащування форми.
  3. Замісіть тісто, воно повинно бути еластичним і однорідним. Додайте до нього родзинки і ром, в якому вони настоювалися, всипте подрібнені горіхи, за потреби можна додати ще борошна. Вимісіть ще раз. Викладіть тісто у миску, накрийте рушником і залишіть на 30-40 хвилин у теплому місці.
  4. Поки підходить тісто, потрібно підготувати форму. Найкраще підійде для кексів. Змажте її залишками масла. Поступово викладіть в неї все тісто, форму потрібно заповнити на 2/3.
  5. Включіть духовку, виставте 180-200 градусів, поставте тісто поряд з розігрітою духовкою, щоб воно ще підійшло. Після цього виставте на решітку і випікайте приблизно 30 хвилин. 
  6. З 250 г цукру та 400 мл води зваріть сироп на повільному вогні, охолодіть і влийте в нього решту рому. Добре перемішайте. Готову бабу остудіть, проткніть дерев'яною зубочисткою в кількох місцях, рівномірно полийте сиропом, залишіть, щоб вона просочилася.
  7. Влийте в каструлю решту води на середній вогонь, поступово всипте 250 г цукру, помішуючи, доведіть до кипіння. Повинна вийти консистенція "м'якої кульки". Зніміть з вогню, додайте лимонний сік. Помістіть ємність у посудину з холодною водою і безперервно перемішуйте, поки маса не побіліє. Вона повинна мати консистенцію густої сметани. 
  8. Помадкою полийте готовий виріб, за необхідності прикрасьте ягодами і гілочками розмарину.

Смачного!

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