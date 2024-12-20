Торт "Адам" з ванільним кремом і глазур'ю: духовка не потрібна

Приготуйте на святковий стіл цей ніжний торт з сирно-ванільною начинкою в шоколадній глазурі.

Цей десерт неодмінно підкорить серця ваших домашніх і гостей. Ви можете сміливо експериментувати з начинкою, готуючи її за власним смаком. В рецепті надано класичний варіант.

Інгредієнти яйця 3 шт. цукор 150 г олія 100 мл молоко тепле 200 мл борошно 260-300 г розпушувач 1,5 ч. ложки какао 2 ст. ложки кисломолочний сир 300 г цукрова пудра 2 ст. ложки ванільний цукор 10 г сметана 3 ст. ложки чорний шоколад 80 г вершкове масло 20 г молоко (на глазур) 2 ст. ложки молоко (для просочування коржів) 60 мл

Процес приготування:

Яйця збити міксером до світлої маси, додати олію, перемішати і влити тепле молоко, ще раз перемішати міксером. Просіяти борошно, какао, перемішати до однорідної маси. Взяти сковороду в 26 см, викласти на неї пергамент (вирізаний колом), розігріти на вогні, вилити тісто і готувати корж на маленькому вогні під кришкою 30-35 хвилин. Перевернути і готувати ще 5 хвилин. Приготувати крем: сир змішати з цукровою пудрою, ванільним цукром і сметаною, поставити у холодильник, поки корж охолоджується. Корж розрізати на 2 частини, просочити молоком і змастити кремом. Не забувайте про боки. Приготувати глазур: розтопити шоколад в мікрохвильовій печі, додати молоко і вершкове масло, змастити торт. Поставити готовий торт в холодильник на 3-4 години.

Смачного!