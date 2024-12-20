Торт "Адам" з ванільним кремом і глазур'ю: духовка не потрібна

Приготуйте на святковий стіл цей ніжний торт з сирно-ванільною начинкою в шоколадній глазурі.
Цей десерт неодмінно підкорить серця ваших домашніх і гостей. Ви можете сміливо експериментувати з начинкою, готуючи її за власним смаком. В рецепті надано класичний варіант.
Інгредієнти
- яйця
- 3 шт.
- цукор
- 150 г
- олія
- 100 мл
- молоко тепле
- 200 мл
- борошно
- 260-300 г
- розпушувач
- 1,5 ч. ложки
- какао
- 2 ст. ложки
- кисломолочний сир
- 300 г
- цукрова пудра
- 2 ст. ложки
- ванільний цукор
- 10 г
- сметана
- 3 ст. ложки
- чорний шоколад
- 80 г
- вершкове масло
- 20 г
- молоко (на глазур)
- 2 ст. ложки
- молоко (для просочування коржів)
- 60 мл
Процес приготування:
- Яйця збити міксером до світлої маси, додати олію, перемішати і влити тепле молоко, ще раз перемішати міксером. Просіяти борошно, какао, перемішати до однорідної маси.
- Взяти сковороду в 26 см, викласти на неї пергамент (вирізаний колом), розігріти на вогні, вилити тісто і готувати корж на маленькому вогні під кришкою 30-35 хвилин. Перевернути і готувати ще 5 хвилин.
- Приготувати крем: сир змішати з цукровою пудрою, ванільним цукром і сметаною, поставити у холодильник, поки корж охолоджується.
- Корж розрізати на 2 частини, просочити молоком і змастити кремом. Не забувайте про боки.
- Приготувати глазур: розтопити шоколад в мікрохвильовій печі, додати молоко і вершкове масло, змастити торт.
- Поставити готовий торт в холодильник на 3-4 години.
Смачного!