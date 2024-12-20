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Торт "Адам" з ванільним кремом і глазур'ю: духовка не потрібна

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
218 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
748
Час на прочитання
1 хв
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Торт "Адам" з ванільним кремом і глазур'ю: духовка не потрібна

Торт "Адам" (фото з сайту Ми-Україна) / Фото: Фото з відкритих джерел

Приготуйте на святковий стіл цей ніжний торт з сирно-ванільною начинкою в шоколадній глазурі.

Цей десерт неодмінно підкорить серця ваших домашніх і гостей. Ви можете сміливо експериментувати з начинкою, готуючи її за власним смаком. В рецепті надано класичний варіант.

Інгредієнти

яйця
3 шт.
цукор
150 г
олія
100 мл
молоко тепле
200 мл
борошно
260-300 г
розпушувач
1,5 ч. ложки
какао
2 ст. ложки
кисломолочний сир
300 г
цукрова пудра
2 ст. ложки
ванільний цукор
10 г
сметана
3 ст. ложки
чорний шоколад
80 г
вершкове масло
20 г
молоко (на глазур)
2 ст. ложки
молоко (для просочування коржів)
60 мл

Процес приготування:

  1. Яйця збити міксером до світлої маси, додати олію, перемішати і влити тепле молоко, ще раз перемішати міксером. Просіяти борошно, какао, перемішати до однорідної маси.
  2. Взяти сковороду в 26 см, викласти на неї пергамент (вирізаний колом), розігріти на вогні, вилити тісто і готувати корж на маленькому вогні під кришкою 30-35 хвилин. Перевернути і готувати ще 5 хвилин.
  3. Приготувати крем: сир змішати з цукровою пудрою, ванільним цукром і сметаною, поставити у холодильник, поки корж охолоджується.
  4. Корж розрізати на 2 частини, просочити молоком і змастити кремом. Не забувайте про боки.
  5. Приготувати глазур: розтопити шоколад в мікрохвильовій печі, додати молоко і вершкове масло, змастити торт.
  6. Поставити готовий торт в холодильник на 3-4 години.

Смачного!

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