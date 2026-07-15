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- Десерти
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Торт без духовки за 15 хвилин: настільки ніжний, що "Наполеон" і "Медовик" можуть позаздрити
Якщо хочеться домашнього торта, але немає бажання годинами стояти біля духовки, цей рецепт стане справжньою знахідкою.
Коржі не потрібно випікати, а весь процес займає мінімум часу. Десерт виходить ніжним, соковитим і чудово смакує вже після кількох годин охолодження. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».
Інгредієнти
- печиво
- 300 г
- молоко для просочування
- 120 мл
- молоко в крем
- 500 мл
- яйця
- 2 шт.
- цукор
- 80 г
- кукурудзяний крохмал
- 40 г
- ванільний цукор
- 10 г
- вершкове масло
- 50 г
Процес приготування:
У каструлі змішайте яйця, звичайний і ванільний цукор, крохмаль. Влийте молоко, добре перемішайте вінчиком до однорідності.
Поставте суміш на середній вогонь і, постійно помішуючи, варіть до загустіння. Після цього додайте вершкове масло та розмішуйте, доки воно повністю не розтане.
Кожне печиво швидко занурюйте в молоко буквально на 1–2 секунди, щоб воно стало м’якшим, але не розмокло.
На дно форми або глибокої ємності викладіть шар печива.
Зверху рівномірно нанесіть частину теплого крему.
Повторюйте шари, поки не закінчаться всі інгредієнти. Верхній шар обов’язково покрийте кремом.
Посипте торт крихтою з печива або тертим шоколадом. За бажанням можна додати кокосову стружку, подрібнені горіхи чи ягоди.
Поставте десерт у холодильник мінімум на 3–4 години, а ще краще — залиште на ніч. За цей час печиво добре просочиться кремом і стане схожим на ніжні коржі.
Смачного!