Торт без духовки за 15 хвилин: настільки ніжний, що "Наполеон" і "Медовик" можуть позаздрити

Торт за 15 хвилин без духовки (фото з сайту "Господинька")

Коржі не потрібно випікати, а весь процес займає мінімум часу. Десерт виходить ніжним, соковитим і чудово смакує вже після кількох годин охолодження. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».

Процес приготування:

У каструлі змішайте яйця, звичайний і ванільний цукор, крохмаль. Влийте молоко, добре перемішайте вінчиком до однорідності.

Поставте суміш на середній вогонь і, постійно помішуючи, варіть до загустіння. Після цього додайте вершкове масло та розмішуйте, доки воно повністю не розтане.

Кожне печиво швидко занурюйте в молоко буквально на 1–2 секунди, щоб воно стало м’якшим, але не розмокло.

На дно форми або глибокої ємності викладіть шар печива.

Зверху рівномірно нанесіть частину теплого крему.

Повторюйте шари, поки не закінчаться всі інгредієнти. Верхній шар обов’язково покрийте кремом.

Посипте торт крихтою з печива або тертим шоколадом. За бажанням можна додати кокосову стружку, подрібнені горіхи чи ягоди.