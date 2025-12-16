- Дата публікації
-
- Категорія
- Десерти
- Кількість переглядів
- 179
- Час на прочитання
- 2 хв
Торт без випікання коли немає світла: рецепт приготування смачного десерту з простих інгредієнтів
Готуємо смачний торт з сухарів без випікання за 20 хвилин.
Цей рецепт — геніальна знахідка часів, коли кулінарна творчість мусила обходитися мінімумом продуктів. Це класичний приклад того, як зі звичайних інгредієнтів можна створити неймовірний смак.
Його унікальність у тому, що основою є звичайні панірувальні сухарі. Вони, у поєднанні зі сметаною, вершковим маслом і какао, перетворюються на вологий, насичено шоколадний десерт. Його текстура — трохи зерниста, а смак — глибокий, неповторний і дарує відчуття справжнього, простого солодкого щастя. І його не потрібно випікати!
Необхідні інгредієнти
Сухарі (бажано світлі, без спецій) — 200 г
Цукор — 200 г
Сметана (20-25%) — 200 г
Вершкове масло — 150 г
Какао-порошок — 3 ст. л.
Волоські горіхи — 100 г
Для декору глазур або горіхи.
Як приготувати торт з сухарів
Змішайте подрібнені сухарі з половиною цукру. Подрібніть горіхи.
У сотейнику розтопіть масло, додайте решту цукру, сметану та какао. Постійно помішуючи, прогрійте суміш до однорідності та появи перших бульбашок, але не доводьте до кипіння.
Зніміть основу з вогню. Одразу ж всипте в неї сухарно-цукрову суміш і горіхи. Ретельно перемішайте, щоб сухарі повністю просочилися.
Застеліть форму харчовою плівкою. Викладіть теплу масу, добре утрамбуйте та розрівняйте. Накрийте плівкою і поставте в холодильник на 6–8 годин, або найкраще — на цілу ніч, щоб торт добре просочився і застиг.
Перед подаванням переверніть торт на тарілку, зніміть плівку і прикрасьте на свій смак шоколадною глазур’ю чи горіхами.