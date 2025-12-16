Торт без випікання коли немає світла: рецепт приготування смачного десерту з простих інгредієнтів

Рецепт торта

Цей рецепт — геніальна знахідка часів, коли кулінарна творчість мусила обходитися мінімумом продуктів. Це класичний приклад того, як зі звичайних інгредієнтів можна створити неймовірний смак.

Його унікальність у тому, що основою є звичайні панірувальні сухарі. Вони, у поєднанні зі сметаною, вершковим маслом і какао, перетворюються на вологий, насичено шоколадний десерт. Його текстура — трохи зерниста, а смак — глибокий, неповторний і дарує відчуття справжнього, простого солодкого щастя. І його не потрібно випікати!

Необхідні інгредієнти

Сухарі (бажано світлі, без спецій) — 200 г

Цукор — 200 г

Сметана (20-25%) — 200 г

Вершкове масло — 150 г

Какао-порошок — 3 ст. л.

Волоські горіхи — 100 г

Для декору глазур або горіхи.

Як приготувати торт з сухарів

Змішайте подрібнені сухарі з половиною цукру. Подрібніть горіхи.

У сотейнику розтопіть масло, додайте решту цукру, сметану та какао. Постійно помішуючи, прогрійте суміш до однорідності та появи перших бульбашок, але не доводьте до кипіння.

Зніміть основу з вогню. Одразу ж всипте в неї сухарно-цукрову суміш і горіхи. Ретельно перемішайте, щоб сухарі повністю просочилися.

Застеліть форму харчовою плівкою. Викладіть теплу масу, добре утрамбуйте та розрівняйте. Накрийте плівкою і поставте в холодильник на 6–8 годин, або найкраще — на цілу ніч, щоб торт добре просочився і застиг.

Перед подаванням переверніть торт на тарілку, зніміть плівку і прикрасьте на свій смак шоколадною глазур’ю чи горіхами.