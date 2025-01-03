Торт "Медівник" з незвичайним кремом: улюблений десерт сподобається ще більше

Хоча б раз у житті кожен кулінар пробував пекти класичний торт "Медівник".
Однак, вам неодмінно варто приготувати до цього десерту незвичний крем, який повністю змінює смак випічки.
Інгредієнти
- вершкове масло
- 100 г
- мед
- 130 г
- цукор
- 180 г
- яйця
- 3 шт.
- сода
- 2 ч. ложки
- сіль
- 1/2 ч. ложки
- борошно
- 600 г
- згущене молоко
- 380 г
- вершки 10%
- 100 мл
- вершкове масло (для крему)
- 80 г
- вершковий сир
- 450-500 г
- ванілін
- на кінчику ножа
Процес приготування:
- В каструлю з товстим дном викласти вершкове масло, вибити яйця, додати мед, сіль, соду і цукор. Нагріти на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб усі інгредієнти розчинилися. Як тільки помітите, що маса почала пінитися і збільшуватися в об'ємі, потрібно зняти з вогню.
- Одразу всипати борошно, розмішати і замісити тісто за допомогою лопатки. Викласти тісто на робочу поверхню, притрусити борошном, вимісити і зібрати в кулю. На це піде приблизно 2 хвилини.
- Тісто потрібно одразу розділити на 9-10 частинок, скатати в кульки, викласти на тарілку, закрити плівкою і поставити до холодильника до повного охолодження.
- Духовку розігріти в режимі конвекції верх-низ до 180-190 градусів. Розкатати тісто на пергаменті, вирізати за допомогою кільця, щоб всі коржі мали однаковий діаметр — 24 см.
- Випікати близько 3-4 хвилин разом з залишками тіста. Краще слідкувати, тому що коржі швидко рум'яняться. Готові коржі викласти і залишити до повного охолодження.
- Згущене молоко і розм'якшене вершкове масло викласти в чашу міксера, додати вершковий сир, вершки, ванілін, збити до однорідної маси. Крем повинен мати консистенцію густої сметани.
- На блюдо поставити роз'ємне кільце, покласти перший корж, змастити його кремом і так скласти весь торт. Поставити до холодильника на 1 годину. Залишки тіста подрібнити у крихту і обсипати торт. Повернути до холодильника ще на 5 годин.
Смачного!