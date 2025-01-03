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Торт "Медівник" з незвичайним кремом: улюблений десерт сподобається ще більше

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
492 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
193
Час на прочитання
2 хв
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Торт "Медівник" з незвичайним кремом: улюблений десерт сподобається ще більше

Класичний торт "Медівник" з незвичним кремом / Фото: Фото з відкритих джерел

Хоча б раз у житті кожен кулінар пробував пекти класичний торт "Медівник".

Однак, вам неодмінно варто приготувати до цього десерту незвичний крем, який повністю змінює смак випічки.

Інгредієнти

вершкове масло
100 г
мед
130 г
цукор
180 г
яйця
3 шт.
сода
2 ч. ложки
сіль
1/2 ч. ложки
борошно
600 г
згущене молоко
380 г
вершки 10%
100 мл
вершкове масло (для крему)
80 г
вершковий сир
450-500 г
ванілін
на кінчику ножа

Процес приготування:

  1. В каструлю з товстим дном викласти вершкове масло, вибити яйця, додати мед, сіль, соду і цукор. Нагріти на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб усі інгредієнти розчинилися. Як тільки помітите, що маса почала пінитися і збільшуватися в об'ємі, потрібно зняти з вогню.
  2. Одразу всипати борошно, розмішати і замісити тісто за допомогою лопатки. Викласти тісто на робочу поверхню, притрусити борошном, вимісити і зібрати в кулю. На це піде приблизно 2 хвилини.
  3. Тісто потрібно одразу розділити на 9-10 частинок, скатати в кульки, викласти на тарілку, закрити плівкою і поставити до холодильника до повного охолодження.
  4. Духовку розігріти в режимі конвекції верх-низ до 180-190 градусів. Розкатати тісто на пергаменті, вирізати за допомогою кільця, щоб всі коржі мали однаковий діаметр — 24 см.
  5. Випікати близько 3-4 хвилин разом з залишками тіста. Краще слідкувати, тому що коржі швидко рум'яняться. Готові коржі викласти і залишити до повного охолодження.
  6. Згущене молоко і розм'якшене вершкове масло викласти в чашу міксера, додати вершковий сир, вершки, ванілін, збити до однорідної маси. Крем повинен мати консистенцію густої сметани.
  7. На блюдо поставити роз'ємне кільце, покласти перший корж, змастити його кремом і так скласти весь торт. Поставити до холодильника на 1 годину. Залишки тіста подрібнити у крихту і обсипати торт. Повернути до холодильника ще на 5 годин.

Смачного!

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