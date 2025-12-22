Торт "Мурашник": рецепт смачного десерту з печива, згущеного молока і вершкового масла без випікання

Торт «Мурашник»

Торт «Мурашник» — це легендарний десерт, який багато хто пам’ятає з дитинства. Його популярність пояснюється простотою приготування і дивовижним смаком, що народжується з поєднання звичайних продуктів. Головна особливість цього десерту полягає у контрасті текстур: хрумкої крихти печива, густого солодкого крему та шматочків ароматних горіхів.

Інгредієнти

Для приготування класичного домашнього торта вам знадобляться:

печиво пісочне — 500 г

молоко згущене — 380 г

масло вершкове — 200 г

горіхи волоські — 150 г

Як приготувати «Мурашник»

Процес готування торта починається з підготовки основи. Печиво необхідно перекласти до міцного поліетиленового пакета і подрібнити качалкою. Важливо, щоб вийшла не однорідна дрібна крихта, а суміш із дрібних шматочків та великих уламків.

Волоські горіхи треба порубати ножем не надто дрібно, щоб вони добре відчувалися у десерті.

Для приготування крему у глибокій каструлі з товстим дном потрібно змішати згущене молоко та розм’якшене вершкове масло. Цю суміш треба поставити на найменший вогонь і, постійно помішуючи, прогрівати протягом 3 або 5 хвилин до однорідного стану. Важливо зняти масу з вогню за появи перших легких бульбашок, не допускаючи активного кипіння.

До готового гарячого крему необхідно одразу всипати подрібнене печиво та горіхи. Суміш треба ретельно і швидко перемішати, щоб кожен шматочок повністю покрився солодким соусом.

Теплу масу викладають на плоску страву гіркою, надаючи їй форму конуса. Щоб було зручніше ліпити мурашник з характерними улоговинками, рекомендується змочувати руки в холодній воді.

Готовий десерт має повністю охолонути за кімнатної температури, після чого його потрібно поставити до холодильника щонайменше на 4–6 годин. Це необхідно для того, щоб торт добре просочився і тримав форму під час нарізання. Перед подаванням його можна прикрасити шоколадною крихтою, маком або залишками горіхів для більш апетитного вигляду.