Торт на кефірі за 15 хвилин: підійде і на свято, і на кожен день

Це дивовижний рецепт торту, який готується всього 15 хвилин. Ви отримуєте м'які і повітряні коржі, а ще ніжний крем.

Якщо ви шукаєте надзвичайно швидкий рецепт торту, який підійде не лише на щодень, але й на свято, тоді спробуйте саме цей десерт.

Інгредієнти яйця 4 шт. цукор 100 г сіль дрібка борошно 200 г кефір 250 мл какао 30 г сода 1 ч. ложка вершкове масло 30 г сметана або вершки 30% 600 г варене згущене молоко 350 г горіхи для прикрашання

Процес приготування:

Змішайте яйця та дрібку солі міксером до утворення піни. Додайте цукор, збивайте до пишної маси. Влийте кефір і перемішайте. Борошно просійте, додайте какао і змішайте міксером до однорідного тіста. Додайте розтоплене вершкове масло, змішайте ложкою. Додайте соду і ще раз змішайте міксером. Форму (26 на 36 см) застеліть пергаментом, вилийте готове тісто, відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Перевіряйте готовність зубочисткою. Охолодіть готовий корж і розріжте його на 2 частини горизонтально та вертикально, щоб утворилося 4 коржі. Краї підрівняйте, але залишки не викидайте, вони знадобляться для прикрашання. Сметану або вершки збийте до однорідності міксером в мисці, додайте 300 г згущеного молока, перемішайте. Перемастіть кремом всі коржі (і верхній також). До крему, що залишився додайте 50 г згущеного молока, перекладіть в кондитерський мішок і прикрасьте. Боки і серединку можна прикрасити крихтою від коржів та горішками.

Смачного!