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Торт на кефірі за 15 хвилин: підійде і на свято, і на кожен день

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
306 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
304
Час на прочитання
1 хв
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Торт на кефірі за 15 хвилин: підійде і на свято, і на кожен день

Торт на кефірі за 15 хвилин (фото з сайту Господинька) / Фото: Фото з відкритих джерел

Це дивовижний рецепт торту, який готується всього 15 хвилин. Ви отримуєте м'які і повітряні коржі, а ще ніжний крем.

Якщо ви шукаєте надзвичайно швидкий рецепт торту, який підійде не лише на щодень, але й на свято, тоді спробуйте саме цей десерт.

Інгредієнти

яйця
4 шт.
цукор
100 г
сіль
дрібка
борошно
200 г
кефір
250 мл
какао
30 г
сода
1 ч. ложка
вершкове масло
30 г
сметана або вершки 30%
600 г
варене згущене молоко
350 г
горіхи
для прикрашання

Процес приготування:

  1. Змішайте яйця та дрібку солі міксером до утворення піни. Додайте цукор, збивайте до пишної маси. Влийте кефір і перемішайте. Борошно просійте, додайте какао і змішайте міксером до однорідного тіста. Додайте розтоплене вершкове масло, змішайте ложкою. Додайте соду і ще раз змішайте міксером.
  2. Форму (26 на 36 см) застеліть пергаментом, вилийте готове тісто, відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Перевіряйте готовність зубочисткою. Охолодіть готовий корж і розріжте його на 2 частини горизонтально та вертикально, щоб утворилося 4 коржі. Краї підрівняйте, але залишки не викидайте, вони знадобляться для прикрашання.
  3. Сметану або вершки збийте до однорідності міксером в мисці, додайте 300 г згущеного молока, перемішайте. Перемастіть кремом всі коржі (і верхній також). До крему, що залишився додайте 50 г згущеного молока, перекладіть в кондитерський мішок і прикрасьте. Боки і серединку можна прикрасити крихтою від коржів та горішками.

Смачного!

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