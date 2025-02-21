Торт на кефірі за 15 хвилин: підійде і на свято, і на кожен день

Це дивовижний рецепт торту, який готується всього 15 хвилин. Ви отримуєте м'які і повітряні коржі, а ще ніжний крем.
Якщо ви шукаєте надзвичайно швидкий рецепт торту, який підійде не лише на щодень, але й на свято, тоді спробуйте саме цей десерт.
Інгредієнти
- яйця
- 4 шт.
- цукор
- 100 г
- сіль
- дрібка
- борошно
- 200 г
- кефір
- 250 мл
- какао
- 30 г
- сода
- 1 ч. ложка
- вершкове масло
- 30 г
- сметана або вершки 30%
- 600 г
- варене згущене молоко
- 350 г
- горіхи
- для прикрашання
Процес приготування:
- Змішайте яйця та дрібку солі міксером до утворення піни. Додайте цукор, збивайте до пишної маси. Влийте кефір і перемішайте. Борошно просійте, додайте какао і змішайте міксером до однорідного тіста. Додайте розтоплене вершкове масло, змішайте ложкою. Додайте соду і ще раз змішайте міксером.
- Форму (26 на 36 см) застеліть пергаментом, вилийте готове тісто, відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Перевіряйте готовність зубочисткою. Охолодіть готовий корж і розріжте його на 2 частини горизонтально та вертикально, щоб утворилося 4 коржі. Краї підрівняйте, але залишки не викидайте, вони знадобляться для прикрашання.
- Сметану або вершки збийте до однорідності міксером в мисці, додайте 300 г згущеного молока, перемішайте. Перемастіть кремом всі коржі (і верхній також). До крему, що залишився додайте 50 г згущеного молока, перекладіть в кондитерський мішок і прикрасьте. Боки і серединку можна прикрасити крихтою від коржів та горішками.
Смачного!