Десерти
142
1 хв

Торти в банках по 0,5 л просто на плиті — майже таємний спосіб приготування, який мало хто знає, але вартий того, щоб спробувати

Торти в духовці – це класика, а на сковорідці – швидкий варіант, коли не хочеться вмикати духовку. Але торти в банках? Це зовсім інший рівень простоти та ефекту “Вау”.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
40 хвилин
130 ккал
Торт в банці: рецепт (фото з сайту "Добрі новини")

Для багатьох господинь такий спосіб може здатися незвичним, але насправді він неймовірно зручний. А рецептом поділилися на сайті “Добрі новини”.

Інгредієнти

яйце
1 шт.
сіль
дрібка
цукор
½ ст. ложки
натуральний йогурт
60 г
рисове борошно
40 г
ваніль
дрібка
какао-порошок
10 г
горіхи, заморожені ягоди, сухофрукти, свіжі фрукти
за бажанням

Процес приготування:

  1. Візьміть чисті півлітрові банки. У кожну банку розбийте по одному яйцю, додайте дрібку солі та ½ ст. л. цукру. Інгредієнти мають бути кімнатної температури. Маленьким вінчиком або виделкою збийте яйця з цукром та сіллю до однорідності.

  2. Додайте в банку 60 г натурального йогурту (або сметани) та перемішайте. Всипте 40 г рисового борошна і 1 г цукру. Перемішайте виделкою до однорідного тіста.

  3. Для ванільного торта додайте дрібку ванілі. Для шоколадного — 10 г какао. За бажанням можна додати горіхи, ягоди або фрукти.

  4. На дно каструлі покладіть рушничок або серветку, поставте банки та налийте гарячу воду так, щоб вона була на 1 см вище вмісту банок. Накрийте каструлю кришкою, доведіть воду до кипіння, потім зменшіть нагрів. Варіть порційні тортики близько 20 хвилин. Проткніть десерт зубочисткою. Якщо вона суха — десерт готовий. Дайте банкам трохи охолонути. Прикрасьте свіжими фруктами, збитими вершками, горіхами, згущівкою або комбінуйте варіанти на свій смак.

Смачного!

