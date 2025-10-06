- Дата публікації
-
- Категорія
- Десерти
- Кількість переглядів
- 142
- Час на прочитання
- 1 хв
Торти в банках по 0,5 л просто на плиті — майже таємний спосіб приготування, який мало хто знає, але вартий того, щоб спробувати
Торти в духовці – це класика, а на сковорідці – швидкий варіант, коли не хочеться вмикати духовку. Але торти в банках? Це зовсім інший рівень простоти та ефекту “Вау”.
Для багатьох господинь такий спосіб може здатися незвичним, але насправді він неймовірно зручний. А рецептом поділилися на сайті “Добрі новини”.
Інгредієнти
- яйце
- 1 шт.
- сіль
- дрібка
- цукор
- ½ ст. ложки
- натуральний йогурт
- 60 г
- рисове борошно
- 40 г
- ваніль
- дрібка
- какао-порошок
- 10 г
- горіхи, заморожені ягоди, сухофрукти, свіжі фрукти
- за бажанням
Процес приготування:
Візьміть чисті півлітрові банки. У кожну банку розбийте по одному яйцю, додайте дрібку солі та ½ ст. л. цукру. Інгредієнти мають бути кімнатної температури. Маленьким вінчиком або виделкою збийте яйця з цукром та сіллю до однорідності.
Додайте в банку 60 г натурального йогурту (або сметани) та перемішайте. Всипте 40 г рисового борошна і 1 г цукру. Перемішайте виделкою до однорідного тіста.
Для ванільного торта додайте дрібку ванілі. Для шоколадного — 10 г какао. За бажанням можна додати горіхи, ягоди або фрукти.
На дно каструлі покладіть рушничок або серветку, поставте банки та налийте гарячу воду так, щоб вона була на 1 см вище вмісту банок. Накрийте каструлю кришкою, доведіть воду до кипіння, потім зменшіть нагрів. Варіть порційні тортики близько 20 хвилин. Проткніть десерт зубочисткою. Якщо вона суха — десерт готовий. Дайте банкам трохи охолонути. Прикрасьте свіжими фруктами, збитими вершками, горіхами, згущівкою або комбінуйте варіанти на свій смак.
Смачного!