Для багатьох господинь такий спосіб може здатися незвичним, але насправді він неймовірно зручний. А рецептом поділилися на сайті “Добрі новини”.

Процес приготування:

Візьміть чисті півлітрові банки. У кожну банку розбийте по одному яйцю, додайте дрібку солі та ½ ст. л. цукру. Інгредієнти мають бути кімнатної температури. Маленьким вінчиком або виделкою збийте яйця з цукром та сіллю до однорідності.

Додайте в банку 60 г натурального йогурту (або сметани) та перемішайте. Всипте 40 г рисового борошна і 1 г цукру. Перемішайте виделкою до однорідного тіста.

Для ванільного торта додайте дрібку ванілі. Для шоколадного — 10 г какао. За бажанням можна додати горіхи, ягоди або фрукти.