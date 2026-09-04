Варення + сода: бабусин рецепт, який перетворює прості продукти на неймовірну випічку

Секрет цього старого рецепта — у поєднанні звичайного варення та соди. Саме варення надає тісту приємного фруктового смаку, аромату й красивого відтінку. А приготування займає зовсім небагато часу. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».

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Процес приготування:

Перекладіть 200 г варення або джему в глибоку миску. Додайте половину чайної ложки соди та добре перемішайте вінчиком. Маса може трохи змінити колір і стати більш пишною — це нормально.

Вбийте до варення три яйця. Перемішайте суміш до однорідності, щоб яйця повністю поєдналися з варенням.

Додайте 50 г рослинної олії та знову добре перемішайте. Не потрібно довго збивати масу — достатньо, щоб усі компоненти рівномірно розподілилися.

Поступово всипайте 200 г просіяного борошна, щоразу перемішуючи тісто. У результаті воно має вийти однорідним, без великих грудочок.

За бажанням на цьому етапі можна додати жменю подрібнених горіхів або сухофруктів. Вони зроблять домашню випічку ще ароматнішою та цікавішою за текстурою.

Форму діаметром приблизно 22 см застеліть пергаментом. За бажанням злегка змастіть її олією. Перекладіть тісто у форму та розрівняйте поверхню.

Заздалегідь розігрійте духовку до 180 °C. Поставте форму всередину та випікайте приблизно 25–30 хвилин.