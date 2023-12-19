Вологий шоколадний кекс: рецепт смачного десерту

Продукти для випічки беруться найпростіші, які, напевно, знайдуться в холодильнику кожної господині. Готовий кекс можна використовувати як основу для торта: розрізати на дві частини і змастити будь-яким кремом. Готується такий десерт без яєць, молока та вершкового масла, але виходить м'яким, вологим та дуже шоколадним.
Інгредієнти
- борошно
- 1,5 скл.
- цукор
- 200 г
- какао-порошок
- 4 ст. л.
- сода харчова
- 1 ч. л.
- розчинна кава
- 0,5 ч. л.
- вода
- 200 мл
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- олія
- 0,25 скл.
- ванільний цукор
- 0,5 пакетика
- сіль
- У ємності змішайте сухі інгредієнти: борошно, сіль, соду, какао, каву та ванільний цукор. Перемішайте.
- В іншій ємності змішайте олію, цукор, каву і лимонний сік. Збийте міксером або віночком до розчинення цукру.
- Потім у суху суміш влийте рідку частину тіста і ретельно перемішайте всі інгредієнти за допомогою міксера або віночка.
- Форму злегка змастіть олією і присипте борошном. Вилийте тісто у форму та відправте в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Готовий кекс посипте цукровою пудрою чи тертим шоколадом.
Порада: готовність кексу перевіряйте дерев'яною шпажкою, коли вона виходить сухою, десерт готовий.
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