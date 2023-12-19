Категорія
Десерти
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вологий шоколадний кекс: рецепт смачного десерту

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
426 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
550
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вологий шоколадний кекс: рецепт смачного десерту

Вологий шоколадний кекс / Фото: Credits

Продукти для випічки беруться найпростіші, які, напевно, знайдуться в холодильнику кожної господині. Готовий кекс можна використовувати як основу для торта: розрізати на дві частини і змастити будь-яким кремом. Готується такий десерт без яєць, молока та вершкового масла, але виходить м'яким, вологим та дуже шоколадним.

Інгредієнти

борошно
1,5 скл.
цукор
200 г
какао-порошок
4 ст. л.
сода харчова
1 ч. л.
розчинна кава
0,5 ч. л.
вода
200 мл
лимонний сік
1 ст. л.
олія
0,25 скл.
ванільний цукор
0,5 пакетика
сіль
  1. У ємності змішайте сухі інгредієнти: борошно, сіль, соду, какао, каву та ванільний цукор. Перемішайте.
  2. В іншій ємності змішайте олію, цукор, каву і лимонний сік. Збийте міксером або віночком до розчинення цукру.
  3. Потім у суху суміш влийте рідку частину тіста і ретельно перемішайте всі інгредієнти за допомогою міксера або віночка.
  4. Форму злегка змастіть олією і присипте борошном. Вилийте тісто у форму та відправте в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Готовий кекс посипте цукровою пудрою чи тертим шоколадом.

Порада: готовність кексу перевіряйте дерев'яною шпажкою, коли вона виходить сухою, десерт готовий.

Читайте також:

Легендарна київська перепічка: готуємо вдома | Рецепти "Сніданку"

Легендарна київська перепічка: готуємо вдома | Рецепти "Сніданку"

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
550
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація