Вологий шоколадний кекс: рецепт смачного десерту

Продукти для випічки беруться найпростіші, які, напевно, знайдуться в холодильнику кожної господині. Готовий кекс можна використовувати як основу для торта: розрізати на дві частини і змастити будь-яким кремом. Готується такий десерт без яєць, молока та вершкового масла, але виходить м'яким, вологим та дуже шоколадним.