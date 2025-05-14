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Всі подруги проситимуть у вас рецепт: торт "Жіночий каприз"
Цей торт не випадково отримав назву “Жіночий каприз” — кожен корж у ньому має унікальний смак: один з маком, інший з горіхами, ще один із сухофруктами, а завершення — з ароматним шоколадом.
Цей десерт не потребує складних зусиль, але виглядає ефектно й має вишуканий смак. Він обов’язково здивує гостей і швидко здобуде популярність серед ваших подруг.
Інгредієнти
- яйця
- 1 шт.
- цукор
- 100 г
- сіль
- ¼ ч. ложки
- сметана 10-15%
- 100 г
- борошно
- 80 г
- крохмаль
- 20 г
- сода
- ½ ч. ложки
- лимонна кислота
- ¼ ч. ложки
- мак
- 50 г
- курага
- 100 г
- волоські горіхи
- 100 г
- родзинки
- 100 г
- какао
- 15 г
- чорнослив
- 100 г
- сметана (для крему) 20-30%
- 700 г
- цукрова пудра (для крему)
- 150-200 г
- згущене молоко
- 50 г
- гаряча вода
- 100 мл
Процес приготування:
Приготуйте тісто для кожного з п’яти коржів окремо. Збийте яйце з цукром і сіллю до легкого та повітряного стану. Додайте сметану, ретельно перемішайте, а потім поступово введіть просіяне борошно, крохмаль і соду, яку слід погасити лимонною кислотою. Замісіть рівне тісто.
До першого коржа додайте мак, до другого — дрібно нарізану курагу, до третього — рубані горіхи, до четвертого — родзинки, а в п’ятий — какао і дрібно порізаний чорнослив. Кожну суміш добре перемішайте.
Випікайте коржі по черзі в формі діаметром 24 см, змащеній олією, в розігрітій до 180°C духовці протягом 20 хвилин для кожного.
Для приготування крему з’єднайте сметану з цукровою пудрою та добре перемішайте до однорідної маси. Для просочення змішайте гарячу воду зі згущеним молоком.
Збирайте торт, ретельно просочуючи й обмазуючи кожен корж кремом. Покрийте кремом також боки та верх торта. Оформіть десерт тертим шоколадом і горіхами. Охолоджуйте торт мінімум 8 годин.
Смачного!