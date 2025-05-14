Всі подруги проситимуть у вас рецепт: торт "Жіночий каприз"

Цей десерт не потребує складних зусиль, але виглядає ефектно й має вишуканий смак. Він обов’язково здивує гостей і швидко здобуде популярність серед ваших подруг.

Процес приготування:

Приготуйте тісто для кожного з п’яти коржів окремо. Збийте яйце з цукром і сіллю до легкого та повітряного стану. Додайте сметану, ретельно перемішайте, а потім поступово введіть просіяне борошно, крохмаль і соду, яку слід погасити лимонною кислотою. Замісіть рівне тісто.

До першого коржа додайте мак, до другого — дрібно нарізану курагу, до третього — рубані горіхи, до четвертого — родзинки, а в п’ятий — какао і дрібно порізаний чорнослив. Кожну суміш добре перемішайте.

Випікайте коржі по черзі в формі діаметром 24 см, змащеній олією, в розігрітій до 180°C духовці протягом 20 хвилин для кожного.

Для приготування крему з’єднайте сметану з цукровою пудрою та добре перемішайте до однорідної маси. Для просочення змішайте гарячу воду зі згущеним молоком.