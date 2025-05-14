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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Десерти
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Всі подруги проситимуть у вас рецепт: торт "Жіночий каприз"

Цей торт не випадково отримав назву “Жіночий каприз” — кожен корж у ньому має унікальний смак: один з маком, інший з горіхами, ще один із сухофруктами, а завершення — з ароматним шоколадом.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
2 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
280 ккал
Торт "Жіночий каприз": рецепт (фото ілюстративне)

Торт «Жіночий каприз»: рецепт (фото ілюстративне) / © Pixabay

Цей десерт не потребує складних зусиль, але виглядає ефектно й має вишуканий смак. Він обов’язково здивує гостей і швидко здобуде популярність серед ваших подруг.

Інгредієнти

яйця
1 шт.
цукор
100 г
сіль
¼ ч. ложки
сметана 10-15%
100 г
борошно
80 г
крохмаль
20 г
сода
½ ч. ложки
лимонна кислота
¼ ч. ложки
мак
50 г
курага
100 г
волоські горіхи
100 г
родзинки
100 г
какао
15 г
чорнослив
100 г
сметана (для крему) 20-30%
700 г
цукрова пудра (для крему)
150-200 г
згущене молоко
50 г
гаряча вода
100 мл

Процес приготування:

  1. Приготуйте тісто для кожного з п’яти коржів окремо. Збийте яйце з цукром і сіллю до легкого та повітряного стану. Додайте сметану, ретельно перемішайте, а потім поступово введіть просіяне борошно, крохмаль і соду, яку слід погасити лимонною кислотою. Замісіть рівне тісто.

  2. До першого коржа додайте мак, до другого — дрібно нарізану курагу, до третього — рубані горіхи, до четвертого — родзинки, а в п’ятий — какао і дрібно порізаний чорнослив. Кожну суміш добре перемішайте.

  3. Випікайте коржі по черзі в формі діаметром 24 см, змащеній олією, в розігрітій до 180°C духовці протягом 20 хвилин для кожного.

  4. Для приготування крему з’єднайте сметану з цукровою пудрою та добре перемішайте до однорідної маси. Для просочення змішайте гарячу воду зі згущеним молоком.

  5. Збирайте торт, ретельно просочуючи й обмазуючи кожен корж кремом. Покрийте кремом також боки та верх торта. Оформіть десерт тертим шоколадом і горіхами. Охолоджуйте торт мінімум 8 годин.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
57
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