Дата публікації
Категорія
Десерти
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

Взбийте кефір з ягодами — ідеальний повітряний десерт готовий: що ще додати, щоб він був неймовірним

Якщо хочеться чогось смачненького, а солодощів під рукою немає — приготуйте швидкий і простий десерт.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
37 хвилин
Харчова цінність на 100 г
68 ккал
Десерт з кефіру і ягід: рецепт

Десерт з кефіру і ягід: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Збийте кефір із ягодами і додайте трохи секретного інгредієнта — ідеальний десерт готовий за хвилини!

Інгредієнти

кефір
900 мл
будь-які ягоди
200 г
мед
2 ст. ложки
желатин
35 г

Процес приготування:

  1. Желатин заздалегідь замочіть у холодній воді, за потреби трохи підігрійте в мікрохвильовці, щоб всі крупинки повністю розчинилися, і дайте охолонути. Ягоди можна брати як свіжі, так і заморожені — у другому випадку їх слід попередньо розморозити.

  2. Кефір перелийте в чашу блендера, додайте ягоди та мед (за бажанням мед можна замінити цукром або будь-яким сиропом). Збийте до однорідної маси, потім поступово додайте желатин і повторно збийте.

  3. Готову суміш перелийте у велику форму або розкладіть по порційних склянках, після чого залиште в холодильнику на ніч.

Смачного!

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

