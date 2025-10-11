Тиждень починається з інгресії Венери в знак Терезів, символізуючи повернення до естетики, балансу, дипломатії та тонкої взаємодії. Але вже до четверга напруженість наростає: Сонце в напруженості з Юпітером може роздмухати амбіції, а з’єднання Ліліт, Марса і Меркурія в Скорпіоні 18 і 19 жовтня дає кульмінацію прихованих пристрастей і боротьби за власну правду.