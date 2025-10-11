- Дата публікації
-
- Категорія
- Десерти
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 1 хв
Взбийте кефір з ягодами — ідеальний повітряний десерт готовий: що ще додати, щоб він був неймовірним
Якщо хочеться чогось смачненького, а солодощів під рукою немає — приготуйте швидкий і простий десерт.
Збийте кефір із ягодами і додайте трохи секретного інгредієнта — ідеальний десерт готовий за хвилини!
Інгредієнти
- кефір
- 900 мл
- будь-які ягоди
- 200 г
- мед
- 2 ст. ложки
- желатин
- 35 г
Процес приготування:
Желатин заздалегідь замочіть у холодній воді, за потреби трохи підігрійте в мікрохвильовці, щоб всі крупинки повністю розчинилися, і дайте охолонути. Ягоди можна брати як свіжі, так і заморожені — у другому випадку їх слід попередньо розморозити.
Кефір перелийте в чашу блендера, додайте ягоди та мед (за бажанням мед можна замінити цукром або будь-яким сиропом). Збийте до однорідної маси, потім поступово додайте желатин і повторно збийте.
Готову суміш перелийте у велику форму або розкладіть по порційних склянках, після чого залиште в холодильнику на ніч.
Смачного!