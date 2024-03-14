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Як готують яблучний пиріг німецькі господині: простий рецепт

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
237 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
237
Час на прочитання
1 хв
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Як готують яблучний пиріг німецькі господині: простий рецепт

Яблучний пиріг

Рецепт німецького яблучного пирога

Яблучний пиріг — напевно найпопулярніший пиріг у світі,  для начинення якого використовуються яблука. Оскільки яблука є одним із найдоступніших фруктів, яблучний пиріг є однією з основних десертних страв  у різних європейських країнах. Готують яблучний пиріг і в Німеччині

Розповідаємо, як приготувати німецький яблучний пиріг 

Інгредієнти для яблучного пирога:

  • яблука  – 4 шт.,
  • яйце - 1 шт.,
  • борошно – 400 г
  • масло вершкове - 190 г,
  • цукор – 250 г,
  • цукор ванільний – 3 ч. л,
  • кориця до смаку,
  • розпушувач – 3,5 ч. л

Як готувати яблучний пиріг по-німецьки

  • Яблука наріжте скибочками, посипте корицею.
  • Поставте яблука в каструлі з невеликою кількістю води нагріватися на невеликому вогні.
  • Змішайте масло, звичайний та ванільний цукор, яйце.
  • Окремо змішайте борошно з розпушувачем. Додайте рідку суміш і замісіть тісто.
  • Готове тісто поділіть на дві частини. Одну викладають у форму, змащену олією, викладіть на неї яблука, а другу частину тіста накришіть зверху.
  • Випікати пиріг у духовці, розігрітій до 175 градусів протягом 50 хвилин.

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