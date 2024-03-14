Як готують яблучний пиріг німецькі господині: простий рецепт

Яблучний пиріг — напевно найпопулярніший пиріг у світі, для начинення якого використовуються яблука. Оскільки яблука є одним із найдоступніших фруктів, яблучний пиріг є однією з основних десертних страв у різних європейських країнах. Готують яблучний пиріг і в Німеччині

Розповідаємо, як приготувати німецький яблучний пиріг

Інгредієнти для яблучного пирога:

яблука – 4 шт.,

яйце - 1 шт.,

борошно – 400 г

масло вершкове - 190 г,

цукор – 250 г,

цукор ванільний – 3 ч. л,

кориця до смаку,

розпушувач – 3,5 ч. л

Як готувати яблучний пиріг по-німецьки

Яблука наріжте скибочками, посипте корицею.

Поставте яблука в каструлі з невеликою кількістю води нагріватися на невеликому вогні.

Змішайте масло, звичайний та ванільний цукор, яйце.

Окремо змішайте борошно з розпушувачем. Додайте рідку суміш і замісіть тісто.

Готове тісто поділіть на дві частини. Одну викладають у форму, змащену олією, викладіть на неї яблука, а другу частину тіста накришіть зверху.

Випікати пиріг у духовці, розігрітій до 175 градусів протягом 50 хвилин.

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