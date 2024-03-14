Як готують яблучний пиріг німецькі господині: простий рецепт

Рецепт німецького яблучного пирога
Яблучний пиріг — напевно найпопулярніший пиріг у світі, для начинення якого використовуються яблука. Оскільки яблука є одним із найдоступніших фруктів, яблучний пиріг є однією з основних десертних страв у різних європейських країнах. Готують яблучний пиріг і в Німеччині
Розповідаємо, як приготувати німецький яблучний пиріг
Інгредієнти для яблучного пирога:
- яблука – 4 шт.,
- яйце - 1 шт.,
- борошно – 400 г
- масло вершкове - 190 г,
- цукор – 250 г,
- цукор ванільний – 3 ч. л,
- кориця до смаку,
- розпушувач – 3,5 ч. л
Як готувати яблучний пиріг по-німецьки
- Яблука наріжте скибочками, посипте корицею.
- Поставте яблука в каструлі з невеликою кількістю води нагріватися на невеликому вогні.
- Змішайте масло, звичайний та ванільний цукор, яйце.
- Окремо змішайте борошно з розпушувачем. Додайте рідку суміш і замісіть тісто.
- Готове тісто поділіть на дві частини. Одну викладають у форму, змащену олією, викладіть на неї яблука, а другу частину тіста накришіть зверху.
- Випікати пиріг у духовці, розігрітій до 175 градусів протягом 50 хвилин.
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