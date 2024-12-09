Як приготувати ароматну кутю на Різдвяний Святвечір: додайте один секретний інгредієнт

Спробуйте приготувати унікальну кутю на Святвечір за цим цікавим рецептом. Ваші рідні будуть у захваті.
Ця кутя відрізняється тонким ароматом і ніжним смаком. І все завдяки одному особливому інгредієнту, який додає страві неповторності. Відео поділилися на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Інгредієнти
- пшениця
- 300 г
- мак
- 100 г
- родзинки
- 100 г
- журавлина
- 50 г
- горіхи
- 100 г
- мед
- за смаком
- цукор
- 70 г
- узвар
- 100-200 мл
Процес приготування:
- Пшеницю потрібно ретельно промити в холодній воді. Залити водою (пропорції 1:3) і варити 2-3 години на середньому вогні. Злити воду і остудити кашу.
- Поки вариться пшениця, залити мак окропом на 15-20 хвилин, щоб він набух. Злити воду і розтерти мак в макітрі чи за допомогою блендера.
- Журавлину і родзинки промити, залити на 10 хвилин теплою водою, щоб вони стали м'якими, потім воду злити. Горіхи краще злегка підсмажити на сухій сковороді чи в духовці.
- Додати в пшеницю мак, журавлину, родзинки і горіхи. Потім додати ще мед і цукор. Добре перемішати. Замість традиційного окропу використати секретний інгредієнт — узвар. Кутя повинна бути соковитою, але не дуже рідкою.
Подають кутю холодною. Смачного!