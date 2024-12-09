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Як приготувати ароматну кутю на Різдвяний Святвечір: додайте один секретний інгредієнт

Час приготування
3 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
298 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
323
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати ароматну кутю на Різдвяний Святвечір: додайте один секретний інгредієнт

Кутя: рецепт

Спробуйте приготувати унікальну кутю на Святвечір за цим цікавим рецептом. Ваші рідні будуть у захваті.

Ця кутя відрізняється тонким ароматом і ніжним смаком. І все завдяки одному особливому інгредієнту, який додає страві неповторності. Відео поділилися на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Інгредієнти

пшениця
300 г
мак
100 г
родзинки
100 г
журавлина
50 г
горіхи
100 г
мед
за смаком
цукор
70 г
узвар
100-200 мл

Процес приготування:

  1. Пшеницю потрібно ретельно промити в холодній воді. Залити водою (пропорції 1:3) і варити 2-3 години на середньому вогні. Злити воду і остудити кашу.
  2. Поки вариться пшениця, залити мак окропом на 15-20 хвилин, щоб він набух. Злити воду і розтерти мак в макітрі чи за допомогою блендера. 
  3. Журавлину і родзинки промити, залити на 10 хвилин теплою водою, щоб вони стали м'якими, потім воду злити. Горіхи краще злегка підсмажити на сухій сковороді чи в духовці.
  4. Додати в пшеницю мак, журавлину, родзинки і горіхи. Потім додати ще мед і цукор. Добре перемішати. Замість традиційного окропу використати секретний інгредієнт — узвар. Кутя повинна бути соковитою, але не дуже рідкою.

Подають кутю холодною. Смачного!

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