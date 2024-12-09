Як приготувати мандариновий торт без випікання на Різдво чи Новий рік

Зимові свята тісно пов'язані з мандаринами — мандарини не ялинці, на святковому столі, аромат почищених цитрусів, як передвісник Нового року. А як стосовно того, щоб приготувати мандариновий торт, та ще й без випікання. Про такий рецепт мріє кожна господиня, тож ділимося ним.

Рецепт мандаринового торта без випікання

Як приготувати мандариновий торт без випікання

Інгредієнти:

Мандарини - 6 штук,

Печиво до чаю - 300 г,

Вершкове масло - 100 г,

Вершковий сир або сметана - 400 г,

Цукрова пудра -- 100 г,

Желатин - 10 г,

Вода – 50 мілілітрів.

Приготування:

Печиво подрібніть в крихту та змішайте з розтопленим маслом. Отриману масу рівномірно розподіліть по дну форми й поставте в холодильник.

Желатин замочіть у воді, дайте йому набрякнути, а потім підігрійте, не доводячи до кипіння.

Змішайте вершковий сир із цукровою пудрою, додайте розтоплений желатин і частину нарізаних мандаринів.

Вилийте суміш на основу з печива, зверху викладіть кільця мандаринів і поставте торт у холодильник на 4 – 5 годин.

Готовий десерт буде не лише смачним, а й матиме не перевершений вигляд, гості його точно не забудуть.

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