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Як приготувати мандариновий торт без випікання на Різдво чи Новий рік

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
290 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
474
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати мандариновий торт без випікання на Різдво чи Новий рік

Мандариновий торт без випікання

Красиво, смачно, легко - рецепт мандаринового торта без випікання

Зимові свята тісно пов'язані з мандаринами — мандарини не ялинці, на святковому столі, аромат почищених цитрусів, як передвісник Нового року. А як стосовно того, щоб приготувати мандариновий торт, та ще й без випікання. Про такий рецепт мріє кожна господиня, тож ділимося ним.

Рецепт мандаринового торта без випікання

Як приготувати мандариновий торт без випікання

Інгредієнти:

  • Мандарини - 6 штук, 
  • Печиво до чаю - 300 г,
  • Вершкове масло - 100 г,
  • Вершковий сир або сметана - 400 г,
  • Цукрова пудра -- 100 г,
  • Желатин - 10 г,
  • Вода – 50 мілілітрів.

Приготування:

  • Печиво подрібніть в крихту та змішайте з розтопленим маслом. Отриману масу рівномірно розподіліть по дну форми й поставте в холодильник.
  • Желатин замочіть у воді, дайте йому набрякнути, а потім підігрійте, не доводячи до кипіння.
  • Змішайте вершковий сир із цукровою пудрою, додайте розтоплений желатин і частину нарізаних мандаринів.
  • Вилийте суміш на основу з печива, зверху викладіть кільця мандаринів і поставте торт у холодильник на 4 – 5 годин.

Готовий десерт буде не лише смачним, а й матиме не перевершений вигляд, гості його точно не забудуть.

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