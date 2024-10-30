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Як приготувати "Пташине молоко": десерт, який ми пам'ятаємо з дитинства

Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
143 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
592
Час на прочитання
2 хв
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Як приготувати "Пташине молоко": десерт, який ми пам'ятаємо з дитинства

Десерт "Пташине молоко" рецепт з желатином / Фото: YouTube

Десерт "Пташине молоко" відомий багатьом з нас з дитинства. За часів СРСР він користувався особливою популярністю, адже містив прості і доступні інгредієнти.

Повітряне суфле неймовірно подобається і дорослим, і дітям. Також десерт додатково покриває товстий шар шоколадної глазурі. Спробуйте приготувати "Пташине молоко" і згадати смак дитинства.

Інгредієнти

вершкове масло 73%
100 г
цукрова пудра
50 г
яйце
1 шт.
борошно
140 г
згущене молоко
150 г
цукор
180 г
желатин
20 г
білок яйця
3 шт.
лимонна кислота
на кінчику ножа
чорний шоколад
150 г

Процес приготування:

  1. Приготувати пісочний корж: збити вершкове масло з цукровою пудрою, додати яйце і далі збивати до однорідності. Поступово всипати борошно і замісити тісто. Масу запікати тонким шаром на пергаменті в розігрітій до 200 градусів духовці 10 хвилин. Готовий корж обрізати за розмірами форми, в якій ви будете збирати десерт.
  2. Суфле готується лише з продуктів кімнатної температури, але яєчні білки повинні бути охолодженими. Попередньо желатин замочується у невеликій кількості води і залишається набухати.
  3. Розм'якшене вершкове масло (50 г) збити міксером на високій швидкості, додати поступово згущене молоко, не перестаючи збивати. У вас повинна вийти однорідна маса.
  4. В окремому посуді збийте три білка до густої піни. Щоб маса вийшла більш щільною, додайте трішки лимонної кислоти.
  5. Набряклий в воді желатин поставте на повільний вогонь і додайте цукор. Помішуйте до повного розчинення желатину та цукру. Не доводьте до кипіння. Трохи остудіть і поступово введіть у білкову піну вершковий крем та теплий желатин, продовжуючи повільно збивати. Суфле залийте у форму на корж і поставте у холодильник до повного застигання маси.
  6. Приготуйте шоколадну глазур: розтоплений шоколад і 50 г вершкового масла розмішайте, акуратно нанесіть на суфле, що застигло. Дайте глазурі охолонути і затвердіти. 

Смачного!

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