Як приготувати "Пташине молоко": десерт, який ми пам'ятаємо з дитинства

Десерт "Пташине молоко" відомий багатьом з нас з дитинства. За часів СРСР він користувався особливою популярністю, адже містив прості і доступні інгредієнти.
Повітряне суфле неймовірно подобається і дорослим, і дітям. Також десерт додатково покриває товстий шар шоколадної глазурі. Спробуйте приготувати "Пташине молоко" і згадати смак дитинства.
Інгредієнти
- вершкове масло 73%
- 100 г
- цукрова пудра
- 50 г
- яйце
- 1 шт.
- борошно
- 140 г
- згущене молоко
- 150 г
- цукор
- 180 г
- желатин
- 20 г
- білок яйця
- 3 шт.
- лимонна кислота
- на кінчику ножа
- чорний шоколад
- 150 г
Процес приготування:
- Приготувати пісочний корж: збити вершкове масло з цукровою пудрою, додати яйце і далі збивати до однорідності. Поступово всипати борошно і замісити тісто. Масу запікати тонким шаром на пергаменті в розігрітій до 200 градусів духовці 10 хвилин. Готовий корж обрізати за розмірами форми, в якій ви будете збирати десерт.
- Суфле готується лише з продуктів кімнатної температури, але яєчні білки повинні бути охолодженими. Попередньо желатин замочується у невеликій кількості води і залишається набухати.
- Розм'якшене вершкове масло (50 г) збити міксером на високій швидкості, додати поступово згущене молоко, не перестаючи збивати. У вас повинна вийти однорідна маса.
- В окремому посуді збийте три білка до густої піни. Щоб маса вийшла більш щільною, додайте трішки лимонної кислоти.
- Набряклий в воді желатин поставте на повільний вогонь і додайте цукор. Помішуйте до повного розчинення желатину та цукру. Не доводьте до кипіння. Трохи остудіть і поступово введіть у білкову піну вершковий крем та теплий желатин, продовжуючи повільно збивати. Суфле залийте у форму на корж і поставте у холодильник до повного застигання маси.
- Приготуйте шоколадну глазур: розтоплений шоколад і 50 г вершкового масла розмішайте, акуратно нанесіть на суфле, що застигло. Дайте глазурі охолонути і затвердіти.
Смачного!