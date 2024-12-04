Як приготувати тирамісу в домашніх умовах без випікання

Рецепт смачного тирамісу без випікання, без яєць — якщо немає часу.

Якщо часу зовсім обмаль, а хочеться солодкого, пропонуємо приготувати тирамісу без випікання. Це чудовий рецепт десерту, який не потрібно випікати, який виходить смачним навіть у новачків.

Рецепт смачного тирамісу

Інгредієнти:

Топлене печиво — 350 г;

Кисломолочний сир — 600 г;

Сметана — 150 г;

Цукор — 100 г;

Какао — 1 ст. л.;

Плитка шоколаду;

Молоко — 30 мл;

Окріп — 80-100 мл

Приготування тирамісу:

Сир, сметану та цукор збиваємо занурювальним блендером до однорідності.

У просіяне какао вливаємо окріп, перемішуємо.

У форму для випікання викладаємо шар з печива. Змочуємо печиво рідким какао. Викладаємо третину приготовленої сирної маси — крему. Розподіляємо рівномірно крем.

Викладаємо другий шар печива. Знову змочуємо печиво какао та намащуємо сирним кремом.

Аналогічно робимо й третій шар з крему та печива.

Для глазурі подрібнюємо шоколад, додаємо до нього молоко та розтоплюємо суміш на водяній бані.

Покриваємо глазур’ю верхівку торта, залишаємо в холодильнику на годину.

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