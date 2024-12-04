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Як приготувати тирамісу в домашніх умовах без випікання

Час приготування
10 хвилин
Харчова цінність на 100 г
216 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
159
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати тирамісу в домашніх умовах без випікання

Рецепт тірамісу// фото:smak.novyny.live

Рецепт смачного тирамісу без випікання, без яєць — якщо немає часу.

Якщо часу зовсім обмаль, а хочеться солодкого, пропонуємо приготувати тирамісу без випікання. Це чудовий рецепт десерту, який не потрібно випікати, який виходить смачним навіть у новачків.

Рецепт смачного тирамісу

Інгредієнти:

  • Топлене печиво — 350 г;
  • Кисломолочний сир — 600 г;
  • Сметана — 150 г;
  • Цукор — 100 г;
  • Какао — 1 ст. л.;
  • Плитка шоколаду;
  • Молоко — 30 мл; 
  • Окріп — 80-100 мл

Приготування тирамісу:

  • Сир, сметану та цукор збиваємо занурювальним блендером до однорідності.
  • У просіяне какао вливаємо окріп, перемішуємо.
  • У форму для випікання викладаємо шар з печива. Змочуємо печиво рідким какао. Викладаємо третину приготовленої сирної маси — крему. Розподіляємо рівномірно крем.
  • Викладаємо другий шар печива. Знову змочуємо печиво какао та намащуємо сирним кремом.
  • Аналогічно робимо й третій шар з крему та печива.
  • Для глазурі подрібнюємо шоколад, додаємо до нього молоко та розтоплюємо суміш на водяній бані.
  • Покриваємо глазур’ю верхівку торта, залишаємо в холодильнику на годину.

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