Як приготувати зефір в домашніх умовах: впорається навіть новачок

Розповідаємо, як приготувати самостійно натуральний зефір. За цим рецептом знадобиться небагато часу, смачний зефір виходить у всіх, навіть у новачків

Інгредієнти.

Яйце - одне велике

Цукор - 50 г;

Лимонна кислота, сіль — щіпка.

Для сиропу:

Вода - 80 г.

Агар 900 - 8 г.

Цукор - 280 г

Яблучне пюре - 200 г.

Приготування

Зробіть сироп. У сотейнику або каструлі з товстим дном з'єднайте воду з цукром, агаром і яблучним пюре. Якщо не має пюре, перебийте яблуки чи фрукти міксером.

Варіть сироп на середньому вогні. Періодично помішуйте сироп, інакше він підгорить. Після закипання сироп вариться приблизно 5 хвилин. Якщо є кухонний термометр, то суміш варіть до 105°.

Для приготування білкової маси знадобиться 60 г курячого білка - стільки міститься в одному великому або двох дрібних яйцях. Додайте до білків лимонну кислоту і дрібку солі. Збивайте білок на середній швидкості міксера, поки він не перетвориться на піну. Потім частинами всипайте цукор, продовжуючи збивати суміш. Приблизно через 5-7 хвилин збивання білкова суміш буде готова. Щоб перевірити готовність суміші, переверніть місткість, білок не повинен стікати вниз.

Як тільки сироп і білкова суміш готові, відразу вливайте гарячий сироп тонким струменем в білкову суміш, збиваючи її на високій швидкості. Збийте основу зефіру приблизно 2 хвилини на максимальній швидкості міксера. Маса повинна стати щільною і м'якою, як вата.

Викладіть теплу масу в кондитерський мішок і висадіть половинки зефіру на деко. Залиште десерт застигати нна ніч.

Обваляйте в цукровій пудрі, з'єднайте половинки зефіру. Смачного.

Читайте також: