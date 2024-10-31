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Як приготувати зефір в домашніх умовах: впорається навіть новачок

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
330 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
631
Час на прочитання
2 хв
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Як приготувати зефір в домашніх умовах: впорається навіть новачок

Як приготувати зефір

Рецепт домашнього зефіру

Розповідаємо, як приготувати самостійно натуральний зефір. За цим рецептом знадобиться небагато часу, смачний зефір виходить у всіх, навіть у новачків

Інгредієнти.

  • Яйце -  одне велике 
  • Цукор - 50 г;
  • Лимонна кислота, сіль — щіпка.

Для сиропу:

  • Вода - 80 г.
  • Агар 900 - 8 г.
  • Цукор - 280 г
  • Яблучне пюре - 200 г.

Приготування

  • Зробіть сироп. У сотейнику або каструлі з товстим дном з'єднайте воду з цукром, агаром і яблучним пюре. Якщо не має пюре, перебийте яблуки чи фрукти міксером.
  • Варіть сироп на середньому вогні. Періодично помішуйте сироп, інакше він підгорить. Після закипання сироп вариться приблизно 5 хвилин. Якщо є кухонний термометр, то суміш варіть до 105°.
  • Для приготування білкової маси знадобиться 60 г курячого білка - стільки міститься в одному великому або двох дрібних яйцях. Додайте до білків лимонну кислоту і дрібку солі. Збивайте білок на середній швидкості міксера, поки він не перетвориться на піну. Потім частинами всипайте цукор, продовжуючи збивати суміш. Приблизно через 5-7 хвилин збивання білкова суміш  буде готова. Щоб перевірити готовність суміші, переверніть місткість, білок не повинен стікати вниз.
  • Як тільки сироп і білкова суміш готові, відразу вливайте гарячий сироп тонким струменем в білкову суміш, збиваючи її на високій швидкості. Збийте основу зефіру приблизно 2 хвилини на максимальній швидкості міксера. Маса повинна стати щільною і м'якою, як вата.
  • Викладіть теплу масу в кондитерський мішок і висадіть половинки зефіру на деко. Залиште десерт застигати нна ніч.
  • Обваляйте в цукровій пудрі, з'єднайте половинки зефіру. Смачного. 

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