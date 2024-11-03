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Наче у дитинстві: як приготувати надзвичайно ніжну сирну запіканку

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
210 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
269
Час на прочитання
1 хв
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Наче у дитинстві: як приготувати надзвичайно ніжну сирну запіканку

Сирна запіканка як у дитинстві: рецепт / Фото: Фото з відкритих джерел

За своїм складом ця сирна запіканка нагадує сирники, але спосіб її приготування дещо відрізняється.

Таку сирну запіканку точно готували наші мами і бабусі. Вона не смажеться, а запікається у мультиварці. Завдяки цьому десерт виходить надзвичайно ніжним.

Інгредієнти

сир
600 г
вершкове масло
150 г
курячі яйця
4 шт.
лимонний сік
половина лимону
борошно і манна крупа
3 ст. ложки
сода
1/2 ч. ложки
ванільний цукор
дрібка
сіль
дрібка
родзинки
за бажанням

Процес приготування:

  1. Спочатку потрібно розтопити вершкове масло. Для цього можна використати мікрохвильову піч або розтопити на водяній бані. 
  2. Тепер підготуйте форму: вершкове масло розподіліть по стінках форми, зайве вилийте. Присипте борошном або манною крупою. Це допоможе легко витягнути запіканку після приготування.
  3. Білки відокремте від жовтків. Збийте їх з цукром, а в іншій мисці змішайте з цукром жовтки. 
  4. Збийте сир до однорідної маси, введіть жовтки. Додайте залишки розтопленого масла, лимонний сік, ванільний цукор, манну крупу і борошно.
  5. Обережно введіть в суміш білкову масу, ретельно перемішайте до однорідності.
  6. Запікати можна в мутильтиварці в режимі "Випічка" 45 хвилин. Після завершення запікання залишіть десерт всередині ще на годину.
  7. Поставте на ніч в холодильник. 

Смачного!

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