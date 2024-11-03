Наче у дитинстві: як приготувати надзвичайно ніжну сирну запіканку

За своїм складом ця сирна запіканка нагадує сирники, але спосіб її приготування дещо відрізняється.
Таку сирну запіканку точно готували наші мами і бабусі. Вона не смажеться, а запікається у мультиварці. Завдяки цьому десерт виходить надзвичайно ніжним.
Інгредієнти
- сир
- 600 г
- вершкове масло
- 150 г
- курячі яйця
- 4 шт.
- лимонний сік
- половина лимону
- борошно і манна крупа
- 3 ст. ложки
- сода
- 1/2 ч. ложки
- ванільний цукор
- дрібка
- сіль
- дрібка
- родзинки
- за бажанням
Процес приготування:
- Спочатку потрібно розтопити вершкове масло. Для цього можна використати мікрохвильову піч або розтопити на водяній бані.
- Тепер підготуйте форму: вершкове масло розподіліть по стінках форми, зайве вилийте. Присипте борошном або манною крупою. Це допоможе легко витягнути запіканку після приготування.
- Білки відокремте від жовтків. Збийте їх з цукром, а в іншій мисці змішайте з цукром жовтки.
- Збийте сир до однорідної маси, введіть жовтки. Додайте залишки розтопленого масла, лимонний сік, ванільний цукор, манну крупу і борошно.
- Обережно введіть в суміш білкову масу, ретельно перемішайте до однорідності.
- Запікати можна в мутильтиварці в режимі "Випічка" 45 хвилин. Після завершення запікання залишіть десерт всередині ще на годину.
- Поставте на ніч в холодильник.
Смачного!