Наче у дитинстві: як приготувати надзвичайно ніжну сирну запіканку

За своїм складом ця сирна запіканка нагадує сирники, але спосіб її приготування дещо відрізняється.

Таку сирну запіканку точно готували наші мами і бабусі. Вона не смажеться, а запікається у мультиварці. Завдяки цьому десерт виходить надзвичайно ніжним.

Інгредієнти сир 600 г вершкове масло 150 г курячі яйця 4 шт. лимонний сік половина лимону борошно і манна крупа 3 ст. ложки сода 1/2 ч. ложки ванільний цукор дрібка сіль дрібка родзинки за бажанням

Процес приготування:

Спочатку потрібно розтопити вершкове масло. Для цього можна використати мікрохвильову піч або розтопити на водяній бані. Тепер підготуйте форму: вершкове масло розподіліть по стінках форми, зайве вилийте. Присипте борошном або манною крупою. Це допоможе легко витягнути запіканку після приготування. Білки відокремте від жовтків. Збийте їх з цукром, а в іншій мисці змішайте з цукром жовтки. Збийте сир до однорідної маси, введіть жовтки. Додайте залишки розтопленого масла, лимонний сік, ванільний цукор, манну крупу і борошно. Обережно введіть в суміш білкову масу, ретельно перемішайте до однорідності. Запікати можна в мутильтиварці в режимі "Випічка" 45 хвилин. Після завершення запікання залишіть десерт всередині ще на годину. Поставте на ніч в холодильник.

Смачного!