Як вибрати найсмачнішу диню: продавці розкрили цей секрет

У серпні в Україні відкривається сезон стиглої, соковитої та ароматної дині. Цей запашний плід не тільки дуже смачний, а ще й корисний для дорослих та дітей. Диня може втамувати спрагу, наситити організм необхідною кількістю вітамінів і мікроелементів, ще й має заспокійливу дію. Але не всі знають, як її правильно вибрати, щоб вона була водночас стиглою, солодкою і запашною. Найкращі експерти по вибору смаколика – це продавці, які поділилися секретом: як правильно вибрати ідеальну диню.

П’ять ознак стиглої та солодкої дині

У серпні дозрівають середньостиглі сорти дині, вони вважаються найсолодшими. А взагалі тривалість визрівання плоду - від 45 до 100 днів. Є ранні сорти, які дозрівають у липні, та пізні, що готові до вживання аж у вересні. Щоб перевірити під час покупки, чи буде диня солодкою та смачною, варто звернути увагу на головні ознаки стиглого плоду.

Аромат. Найголовніший показник того, що диня стигла, солодка та смачна – це її медовий запах. Навіть якщо вона не розрізана, то однаково матиме приємний насичений аромат. Якщо плід не має яскраво вираженого запаху, значить він недостиглий.

Найголовніший показник того, що диня стигла, солодка та смачна – це її медовий запах. Навіть якщо вона не розрізана, то однаково матиме приємний насичений аромат. Якщо плід не має яскраво вираженого запаху, значить він недостиглий. Колір. Якщо диня рівномірного жовтого кольору, значить вона стигла. Коли на ній є коричневі плями, то вона перестигла, якщо зелені – недостигла.

Якщо диня рівномірного жовтого кольору, значить вона стигла. Коли на ній є коричневі плями, то вона перестигла, якщо зелені – недостигла. Щільність. Під час натискання пальцем диня має залишатися пружною. Якщо вона прогинається, то вже перестигла. Коли занадто тверда – ще не достигла. Під час поплескування стиглий плід видаватиме глухий звук.

Під час натискання пальцем диня має залишатися пружною. Якщо вона прогинається, то вже перестигла. Коли занадто тверда – ще не достигла. Під час поплескування стиглий плід видаватиме глухий звук. Вага. Стигла та солодка диня має бути важкуватою, середнього розміру – від 2,5 до 3 кг.

Стигла та солодка диня має бути важкуватою, середнього розміру – від 2,5 до 3 кг. Плодоніжка. Якщо звернути увагу на хвостик дині, то у стиглого плода він сухий і легко відділяється.

Де найкраще купувати дині?

Дині краще купувати на спеціалізованих ринках чи в магазинах, які мають відповідний сертифікат якості. Оскільки фермери та продавці турбуються про свою репутацію, усіляко забезпечують найкращу якість товару. А ще вони радо поділяться секретом: як вибрати ідеально солодку та смачну диню.

Не слід купувати дині біля дороги, оскільки їхня шкірка вбирає в себе всі шкідливі речовини з повітря. Також за технологією зберігання дині не повинні лежати на землі, тому під час купівлі на це слід обов’язково звертати увагу.

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