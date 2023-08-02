Як вибрати найсмачнішу диню: продавці розкрили цей секрет

П'ять ознак стиглої та солодкої дині.
У серпні в Україні відкривається сезон стиглої, соковитої та ароматної дині. Цей запашний плід не тільки дуже смачний, а ще й корисний для дорослих та дітей. Диня може втамувати спрагу, наситити організм необхідною кількістю вітамінів і мікроелементів, ще й має заспокійливу дію. Але не всі знають, як її правильно вибрати, щоб вона була водночас стиглою, солодкою і запашною. Найкращі експерти по вибору смаколика – це продавці, які поділилися секретом: як правильно вибрати ідеальну диню.
П’ять ознак стиглої та солодкої дині
У серпні дозрівають середньостиглі сорти дині, вони вважаються найсолодшими. А взагалі тривалість визрівання плоду - від 45 до 100 днів. Є ранні сорти, які дозрівають у липні, та пізні, що готові до вживання аж у вересні. Щоб перевірити під час покупки, чи буде диня солодкою та смачною, варто звернути увагу на головні ознаки стиглого плоду.
- Аромат. Найголовніший показник того, що диня стигла, солодка та смачна – це її медовий запах. Навіть якщо вона не розрізана, то однаково матиме приємний насичений аромат. Якщо плід не має яскраво вираженого запаху, значить він недостиглий.
- Колір. Якщо диня рівномірного жовтого кольору, значить вона стигла. Коли на ній є коричневі плями, то вона перестигла, якщо зелені – недостигла.
- Щільність. Під час натискання пальцем диня має залишатися пружною. Якщо вона прогинається, то вже перестигла. Коли занадто тверда – ще не достигла. Під час поплескування стиглий плід видаватиме глухий звук.
- Вага. Стигла та солодка диня має бути важкуватою, середнього розміру – від 2,5 до 3 кг.
- Плодоніжка. Якщо звернути увагу на хвостик дині, то у стиглого плода він сухий і легко відділяється.
Де найкраще купувати дині?
Дині краще купувати на спеціалізованих ринках чи в магазинах, які мають відповідний сертифікат якості. Оскільки фермери та продавці турбуються про свою репутацію, усіляко забезпечують найкращу якість товару. А ще вони радо поділяться секретом: як вибрати ідеально солодку та смачну диню.
Не слід купувати дині біля дороги, оскільки їхня шкірка вбирає в себе всі шкідливі речовини з повітря. Також за технологією зберігання дині не повинні лежати на землі, тому під час купівлі на це слід обов’язково звертати увагу.
Читайте також:
Як вибрати стиглий, солодкий та смачний кавун: корисні поради
Це руйнує нашу печінку: що потрібно їсти, а від чого слід відмовитися