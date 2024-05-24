Якщо в холодильнику знайшлося пів банки варення та пачка масла: простий пиріг із трьох інгредієнтів

Пропонуємо рецепт пирога, який дуже швидко готується, до того ж економного — для його приготування не потрібні яйця і цукор також.

Інгредієнти для приготування пирога

борошно - 3 склянки,

масло вершкове - 200 г,

варення консистенції сметани - 150 г.

Як приготувати пиріг

Вершкове масло натріть на великій тертці (краще для цього його попередньо заморозити)

Додайте до масла борошно і добре перемішайте. Розділіть масу на три частини.

Дві третини суміші викладіть у форму, застелену пергаментом, зробивши невеликі борти по краях. Злегка утрамбуйте.

Викладіть варення, а потім покрийте її сумішшю, що залишилася, не утрамбовуючи.

Випікайте пиріг у духовці при температурі 200 градусів 20 хвилин

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