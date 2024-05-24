Якщо в холодильнику знайшлося пів банки варення та пачка масла: простий пиріг із трьох інгредієнтів

Рецепт простого, швидкого пирога з мінімум інгредієнтів
Пропонуємо рецепт пирога, який дуже швидко готується, до того ж економного — для його приготування не потрібні яйця і цукор також.
Інгредієнти для приготування пирога
- борошно - 3 склянки,
- масло вершкове - 200 г,
- варення консистенції сметани - 150 г.
Як приготувати пиріг
- Вершкове масло натріть на великій тертці (краще для цього його попередньо заморозити)
- Додайте до масла борошно і добре перемішайте. Розділіть масу на три частини.
- Дві третини суміші викладіть у форму, застелену пергаментом, зробивши невеликі борти по краях. Злегка утрамбуйте.
- Викладіть варення, а потім покрийте її сумішшю, що залишилася, не утрамбовуючи.
- Випікайте пиріг у духовці при температурі 200 градусів 20 хвилин
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