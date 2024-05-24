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Якщо в холодильнику знайшлося пів банки варення та пачка масла: простий пиріг із трьох інгредієнтів

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
135 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
71
Час на прочитання
1 хв
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Якщо в холодильнику знайшлося пів банки варення та пачка масла: простий пиріг із трьох інгредієнтів

Рецепт пирога

Рецепт простого, швидкого пирога з мінімум інгредієнтів

Пропонуємо рецепт пирога, який дуже швидко готується, до того ж економного — для його приготування не потрібні яйця і цукор також.

Інгредієнти для приготування пирога

  • борошно - 3 склянки,
  • масло вершкове - 200 г,
  • варення консистенції сметани - 150 г.

Як приготувати пиріг

  • Вершкове масло натріть на великій тертці (краще для цього його попередньо заморозити)
  • Додайте до масла борошно і добре перемішайте. Розділіть масу на три частини.
  • Дві третини суміші викладіть у форму, застелену пергаментом, зробивши невеликі борти по краях. Злегка утрамбуйте.
  • Викладіть варення, а потім покрийте її сумішшю, що залишилася, не утрамбовуючи.
  • Випікайте пиріг у духовці  при температурі 200 градусів 20 хвилин

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