Запечені персики - це дуже смачно: Мережу підкорив рецепт

Рецепт, який зробить смачними навіть тверді персики.

Сезон фруктів та овочів у розпалі, можна поласувати кавунами, виноградом, персиками

В мережі набирає популярності рецепт запечених персиків. Ідеальним рецепт буде для твердих персиків.

Готуємо запечені персики

Фрукти миємо, розрізаємо навпіл та виймаємо кісточку.

Викладаємо персики у форму для запікання розрізом догори та рівномірно змащуємо їх оливковою олією. Для цього можна скористатися пензликом.

Перевертаємо персики та запікаємо їх при температурі 180 градусів протягом 10 хвилин.

Заздалегідь або одночасно змішуємо корицю, цукор, ванільний екстракт і розм’якшене масло. Підпечені персики виймаємо з духовки та заповнюємо отвори де була кісточка масляною сумішшю. Після цього запікаємо ще 10 хвилин.

Запечені таким чином персики дуже смачні. Щоб зробити їх ще більш неперевершеними, можна додати кульку морозива або трохи збитих вершків.

Якщо в суміш додати мускатний горіх, гарбузові спеції, коричневий цукор замість білого, рецепт набуде осінніх ноток.

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