П'ять легких та швидких рецептів салатів з авокадо на будь-який смак

Рецепти салатів з авокадо на будь-який смак знайдете в матеріалі ТСН.ua

Авокадо не лише корисний інгредієнт у будь-яких салатах, а й універсальний -- він добре поєднується з м'ясом, рибою, морепродуктами, яйцями, будь-якими видами сиру, фруктами, овочами, крабовими паличками та рибними консервами.

Можна вибрати будь-який рецепт — все буде смачно та корисно.

Рецепт салату з авокадо, червоною рибою та манго

Інгредієнти:

Лимон 1 шт.

Філе червоної риби 250-300 г

Манго 1 шт.

Авокадо 1 шт.,

Фіолетова цибуля — половинка

Листовий салат 1 пучок

Сіль, перець чорний мелений на смак

Оливкова олія 2 ст. ложки

Яблучний оцет 2 ст. ложки,

Кунжут та м'ята до свого смаку

Приготування:

З лимона вичавіть столову ложку соку.

Натріть рибу сіллю, перцем та лимонним соком. Підрум’яньте в сковороді з олією та виделкою розламайте на шматочки.

Манго та авокадо наріжте шматочками, цибулю – половинками або четвертинками кілець. Листя салату нарубайте.

У мисці з’єднайте рибу з листовим салатом, манго, авокадо та цибулею. Злегка посоліть і поперчіть.

Оливкову олію змішайте з яблучним оцтом. Полийте салат заправкою, посипте кунжутом і додайте гілочки м’яти.

Салат з авокадо та червоною рибою

Рецепт зеленого салату з авокадо

Інгредієнти:

Броколі 250-300 г

Огірки 3 шт.

Авокадо 1 шт.

Молодий шпинат 100 г

Лайм 1 шт.

Перець чорний мелений, сіль на смак

Італійські трави до смаку

Оливкова олія на смак

Приготування:

Суцвіття броколі відваріть у підсоленій воді 3-4 хвилини, поріжте на частини.

Огірки наріжте кружальцями, авокадо не надто великими шматочками.

Шпинат, авокадо, броколі та огірки перемішайте. Збризкайте соком лайма, посоліть, поперчіть, посипте італійськими травами та полийте оливковою олією.

Зелений салат з авокадо

Грецький салат з авокадо

Інгредієнти:

Свіжі огірки 2 шт.

Авокадо 1 шт.

Червона цибуля ½ шт.

Помідори 2-3 шт.

Болгарський перець — половинка.

Фета 200 г

Оливки 80 г

Часник 2 зубчики

Оливкова олія 4 ст. ложки

Червоний винний оцет 2 ст. ложки

Сушений орегано 1 ч. ложка

Сіль на смак

Приготування:

Часник подрібніть і ретельно змішайте з олією, оцтом, орегано та сіллю.

Огірки та авокадо наріжте тонкими скибочками, цибулю – півкільцями, а помідори та перець – великими кубиками.

Подрібніть фету. Змішайте овочі з сиром, оливками та заправкою. За бажанням посипте салат зеленню.

Грецький салат з авокадо

Салат з авокадо та беконом

Інгредієнти:

Бекон 200 г

Помідори чері 100 г

Авокадо 1-2 шт.

Лимон 1 шт.

Листова зелень для салату 100-150 г

Фета чи інший сир 50-70 г

Оливкова олія 70–80 мл

Червоний винний оцет 30 мл

Цукор 2 ч. ложки

Джонська гірчиця — пів чайної ложки

Часник 1–2 зубчики

Сіль — пів чайної ложки

Можна додати Фіолетову цибулю половинку

Приготування:

Змішайте оливкову олію з винним оцтом, цукром, гірчицею, подрібненим часником і сіллю.

Бекон обсмажте порціями в сковороді без масла, потім наріжте невеликими шматочками.

Чері наріжте половинками чи четвертинками. А цибулю, якщо хочете її додати, — тонкими половинками кілець.

Авокадо наріжте середніми шматочками та полийте однією-двома столовими ложками соку, вичавленого з лимона.

Складіть у миску бекон, листову зелень, авокадо, цибулю та чері. Посипте шматками сиру, полийте соусом і одразу подавайте до столу.

Салат з авокадо та беконом

Салат з авокадо, кукурудзи та селери

Інгредієнти:

Авокадо 2 шт.

Селера 3 стебла

Лимон 1 шт.

Консервована або відварена кукурудза 3 ст. ложки

Сіль, перець чорний мелений, інші спеції на смак

Оливкова олія 120 мл

Приготування:

Авокадо і селеру наріжте невеликими шматочками.

З лимона вичавіть сік.

Перемішайте авокадо, селеру, кукурудзу. Посоліть, поперчіть, заправте соком та олією.

Добре перемішайте і дайте постояти 15 хвилин.

Саалат авокадо з кукурудзою

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