П'ять легких та швидких рецептів салатів з авокадо на будь-який смак

Рецепти салатів з авокадо на будь-який смак знайдете в матеріалі ТСН.ua
Авокадо не лише корисний інгредієнт у будь-яких салатах, а й універсальний -- він добре поєднується з м'ясом, рибою, морепродуктами, яйцями, будь-якими видами сиру, фруктами, овочами, крабовими паличками та рибними консервами.
Можна вибрати будь-який рецепт — все буде смачно та корисно.
Рецепт салату з авокадо, червоною рибою та манго
Інгредієнти:
- Лимон 1 шт.
- Філе червоної риби 250-300 г
- Манго 1 шт.
- Авокадо 1 шт.,
- Фіолетова цибуля — половинка
- Листовий салат 1 пучок
- Сіль, перець чорний мелений на смак
- Оливкова олія 2 ст. ложки
- Яблучний оцет 2 ст. ложки,
- Кунжут та м'ята до свого смаку
Приготування:
- З лимона вичавіть столову ложку соку.
- Натріть рибу сіллю, перцем та лимонним соком. Підрум’яньте в сковороді з олією та виделкою розламайте на шматочки.
- Манго та авокадо наріжте шматочками, цибулю – половинками або четвертинками кілець. Листя салату нарубайте.
- У мисці з’єднайте рибу з листовим салатом, манго, авокадо та цибулею. Злегка посоліть і поперчіть.
- Оливкову олію змішайте з яблучним оцтом. Полийте салат заправкою, посипте кунжутом і додайте гілочки м’яти.
Рецепт зеленого салату з авокадо
Інгредієнти:
- Броколі 250-300 г
- Огірки 3 шт.
- Авокадо 1 шт.
- Молодий шпинат 100 г
- Лайм 1 шт.
- Перець чорний мелений, сіль на смак
- Італійські трави до смаку
- Оливкова олія на смак
Приготування:
- Суцвіття броколі відваріть у підсоленій воді 3-4 хвилини, поріжте на частини.
- Огірки наріжте кружальцями, авокадо не надто великими шматочками.
- Шпинат, авокадо, броколі та огірки перемішайте. Збризкайте соком лайма, посоліть, поперчіть, посипте італійськими травами та полийте оливковою олією.
Грецький салат з авокадо
Інгредієнти:
- Свіжі огірки 2 шт.
- Авокадо 1 шт.
- Червона цибуля ½ шт.
- Помідори 2-3 шт.
- Болгарський перець — половинка.
- Фета 200 г
- Оливки 80 г
- Часник 2 зубчики
- Оливкова олія 4 ст. ложки
- Червоний винний оцет 2 ст. ложки
- Сушений орегано 1 ч. ложка
- Сіль на смак
Приготування:
- Часник подрібніть і ретельно змішайте з олією, оцтом, орегано та сіллю.
- Огірки та авокадо наріжте тонкими скибочками, цибулю – півкільцями, а помідори та перець – великими кубиками.
- Подрібніть фету. Змішайте овочі з сиром, оливками та заправкою. За бажанням посипте салат зеленню.
Салат з авокадо та беконом
Інгредієнти:
- Бекон 200 г
- Помідори чері 100 г
- Авокадо 1-2 шт.
- Лимон 1 шт.
- Листова зелень для салату 100-150 г
- Фета чи інший сир 50-70 г
- Оливкова олія 70–80 мл
- Червоний винний оцет 30 мл
- Цукор 2 ч. ложки
- Джонська гірчиця — пів чайної ложки
- Часник 1–2 зубчики
- Сіль — пів чайної ложки
- Можна додати Фіолетову цибулю половинку
Приготування:
- Змішайте оливкову олію з винним оцтом, цукром, гірчицею, подрібненим часником і сіллю.
- Бекон обсмажте порціями в сковороді без масла, потім наріжте невеликими шматочками.
- Чері наріжте половинками чи четвертинками. А цибулю, якщо хочете її додати, — тонкими половинками кілець.
- Авокадо наріжте середніми шматочками та полийте однією-двома столовими ложками соку, вичавленого з лимона.
- Складіть у миску бекон, листову зелень, авокадо, цибулю та чері. Посипте шматками сиру, полийте соусом і одразу подавайте до столу.
Салат з авокадо, кукурудзи та селери
Інгредієнти:
- Авокадо 2 шт.
- Селера 3 стебла
- Лимон 1 шт.
- Консервована або відварена кукурудза 3 ст. ложки
- Сіль, перець чорний мелений, інші спеції на смак
- Оливкова олія 120 мл
Приготування:
- Авокадо і селеру наріжте невеликими шматочками.
- З лимона вичавіть сік.
- Перемішайте авокадо, селеру, кукурудзу. Посоліть, поперчіть, заправте соком та олією.
- Добре перемішайте і дайте постояти 15 хвилин.
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