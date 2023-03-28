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П'ять легких та швидких рецептів салатів з авокадо на будь-який смак

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
507
Час на прочитання
3 хв
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П'ять легких та швидких рецептів салатів з авокадо на будь-який смак

Салати з авокадо

Рецепти салатів з авокадо на будь-який смак знайдете в матеріалі ТСН.ua

Авокадо не лише корисний інгредієнт у будь-яких салатах, а й універсальний -- він  добре поєднується з м'ясом, рибою, морепродуктами, яйцями, будь-якими видами сиру, фруктами, овочами, крабовими паличками та рибними консервами.

Можна вибрати будь-який рецепт — все буде смачно та корисно.

Рецепт салату з авокадо, червоною рибою та манго

Інгредієнти:

  • Лимон 1 шт.
  • Філе червоної риби 250-300 г
  • Манго 1 шт.
  • Авокадо 1 шт.,
  • Фіолетова цибуля — половинка
  • Листовий салат 1 пучок
  • Сіль, перець чорний мелений на смак
  • Оливкова олія 2 ст. ложки
  • Яблучний оцет 2 ст. ложки,
  • Кунжут та м'ята до свого смаку

Приготування:

  • З лимона вичавіть столову ложку соку.
  • Натріть рибу сіллю, перцем та лимонним соком. Підрум’яньте в сковороді з олією та виделкою розламайте на шматочки.
  • Манго та авокадо наріжте шматочками, цибулю – половинками або четвертинками кілець. Листя салату нарубайте.
  • У мисці з’єднайте рибу з листовим салатом, манго, авокадо та цибулею. Злегка посоліть і поперчіть.
  • Оливкову олію змішайте з яблучним оцтом. Полийте салат заправкою, посипте кунжутом і додайте гілочки м’яти.
Салат з авокадо та червоною рибою / ©
Салат з авокадо та червоною рибою

Рецепт зеленого салату з авокадо

Інгредієнти:

  • Броколі 250-300 г
  • Огірки 3 шт.
  • Авокадо 1 шт.
  • Молодий шпинат 100 г
  • Лайм 1 шт.
  • Перець чорний мелений, сіль на смак
  • Італійські трави  до смаку
  • Оливкова олія на смак

Приготування:

  • Суцвіття броколі відваріть у підсоленій воді 3-4 хвилини, поріжте на частини. 
  • Огірки наріжте кружальцями, авокадо не надто великими шматочками.
  • Шпинат, авокадо, броколі та огірки перемішайте. Збризкайте соком лайма, посоліть, поперчіть, посипте італійськими травами та полийте оливковою олією.
Зелений салат з авокадо / ©
Зелений салат з авокадо

Грецький салат з авокадо

Інгредієнти:

  • Свіжі огірки 2 шт.
  • Авокадо 1 шт.
  • Червона цибуля ½ шт.
  • Помідори 2-3 шт.
  • Болгарський перець  — половинка.
  • Фета 200 г
  • Оливки 80 г
  • Часник 2 зубчики
  • Оливкова олія 4 ст. ложки
  • Червоний винний оцет 2 ст. ложки
  • Сушений орегано 1 ч. ложка
  • Сіль на смак

Приготування:

  • Часник подрібніть і ретельно змішайте з олією, оцтом, орегано та сіллю.
  • Огірки та авокадо наріжте тонкими скибочками, цибулю – півкільцями, а помідори та перець – великими кубиками.
  • Подрібніть фету. Змішайте овочі з сиром, оливками та заправкою. За бажанням посипте салат зеленню.
Грецький салат з авокадо / ©
Грецький салат з авокадо

Салат з авокадо та беконом

Інгредієнти:

  • Бекон 200 г
  • Помідори чері 100 г
  • Авокадо 1-2 шт.
  • Лимон 1 шт.
  • Листова зелень для салату 100-150 г
  • Фета чи інший сир 50-70 г
  • Оливкова олія 70–80 мл
  • Червоний винний оцет 30 мл
  • Цукор 2 ч. ложки
  • Джонська гірчиця —  пів чайної ложки
  • Часник 1–2 зубчики
  • Сіль — пів чайної ложки
  • Можна додати Фіолетову цибулю половинку

Приготування:

  • Змішайте оливкову олію з винним оцтом, цукром, гірчицею, подрібненим часником і сіллю.
  • Бекон обсмажте порціями в сковороді без масла, потім наріжте невеликими шматочками.
  • Чері наріжте половинками чи четвертинками. А цибулю, якщо хочете її додати, — тонкими половинками кілець.
  • Авокадо наріжте середніми шматочками та полийте однією-двома столовими ложками соку, вичавленого з лимона.
  • Складіть у миску бекон, листову зелень, авокадо, цибулю та чері. Посипте шматками сиру, полийте соусом і одразу подавайте до столу.
Салат з авокадо та беконом / ©
Салат з авокадо та беконом

Салат з авокадо, кукурудзи та селери

Інгредієнти:

  • Авокадо 2 шт.
  • Селера 3 стебла
  • Лимон 1 шт.
  • Консервована або відварена кукурудза 3 ст. ложки
  • Сіль, перець чорний мелений, інші спеції на смак
  • Оливкова олія 120 мл

Приготування:

  • Авокадо і селеру наріжте невеликими шматочками.
  • З лимона вичавіть сік.
  • Перемішайте авокадо, селеру, кукурудзу. Посоліть, поперчіть, заправте соком та олією.
  • Добре перемішайте  і дайте постояти 15 хвилин.
Саалат авокадо з кукурудзою / ©
Саалат авокадо з кукурудзою

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Дата публікації
Перегляди
507
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