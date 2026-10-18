Діти захопилися протеїновими порошками: чи може організм підлітка засвоїти такі добавки

Протеїнові порошки для дітей / © Unsplash

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Маркетинг та промоція спортивного харчування у соцмережах зайшли настільки далеко, що тепер і діти все частіше просять у батьків кольорові протеїнові порошки з різноманіттям смаків, які споживають дорослі для набору м’язової маси чи під час підготовки до спортивних змагань. Чи може дитяче харчування хоча б частково складатися з порошкових протеїнів?

Про це пише BBC.

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Діти почали вимагати протеїнові порошки: що це за тенденція

12-річний Бен мріє додати до свого раціону протеїновий порошок, проте на заваді стає одна перешкода — його мама.

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«Я питав уже разів 20, а ти просто весь час кажеш ні», — каже хлопчик.

Хлопець переконаний, що протеїновий порошок зробить його підтягнутим і більшим, а ще його друзі вже теж вживають такі порошки. Думки серед самих підлітків щодо доцільності добавок розбігаються.

Наприклад, 12-річний товариш Бена, Луїс, вживає коктейлі один-два рази на тиждень після тренувань за згодою батьків.

Утім, 13-річний Отіс налаштований скептично й зауважує, що ровесники зазнають тиску моди.

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«Вони можуть просто почати їх вживати, не замислюючись про наслідки чи про те, який вплив це може на них мати», — каже підліток.

На іноземних ринках спостерігається бум: полиці магазинів заповнені продуктами з позначкою «з високим вмістом білка» — від молока, йогуртів і хліба до пластівців та батончиків, а соціальні мережі переповнені рекламою різноманітних порошків.

З біологічного погляду білок є фундаментальним будівельним матеріалом, що розщеплюється на амінокислоти й забезпечує відновлення тканин та ріст організму. Частину елементів — так звані незамінні амінокислоти — людина отримує лише з їжі.

За даними Британської служби охорони здоровʼя NHS, стандартна добова норма білка для дорослої людини зі здоровою вагою становить 0,75 г на кілограм маси тіла. У періоди високих фізичних навантажень або з віком норма може зростати до 2 г/кг, а фахівці радять розподіляти споживання так, щоб отримувати 20–25 г білка за прийом їжі.

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Чи справді порошковий протеїн потрібен дітям

Під час статевого дозрівання та активних стрибків росту організм справді потребує більше білків для формування нових м’язів і кісток. Але медики застерігають від бездумного захоплення добавками.

Дипломована дієтологиня Нікола Ладлам-Рейн підкреслює, що для хлопців і дівчат підліткового віку усі необхідні білки можна отримати з їжі. Фахівчиня попереджає, що надмірний акцент на білку може нашкодити споживанню інших критично важливих елементів, зокрема заліза та кальцію, необхідних дівчатам.

До того ж білкові порошки нерідко спричиняють розлади травлення — здуття, спазми, підвищене газоутворення й діарею.

Додатковим фактором ризику є особливості ринку добавок, адже контроль якості цих добавок значно менший, якщо порівнювати з ліками.

«Звісно, є надійні компанії, які проводять незалежне тестування й перевіряють, щоб те, що зазначено на етикетці, відповідало вмісту продукту, але так буває не завжди. І взагалі, не можна просто випити коктейль і виростити біцепси», — попереджає Ладлам-Рейн,

Чимала кількість виробників кольорових протеїнових порошків також додає до продуктів підсолоджувачі, штучні ароматизатори та приховані стимулятори.

Педіатр-консультант Chelsea and Westminster NHS Trust доктор Рамнік Матур каже, що батьки, які дозволяють дитині замінювати повноцінні прийоми їжі порошковими сумішами, мають знати про те, що їхня дитина втрачає важливі мікроелементи — цинк, кальцій і магній, які є лише в цілісній їжі. Головна ж небезпека полягає в тому, що надлишковий білок виводиться печінкою та нирками, що для дитячого організму є вкрай великим навантаженням.

«Якщо подивитися на соцмережі, там скажуть, що потрібно їсти багато білка, але ваш організм здатний засвоїти лише певну кількість. У лікарні, де я працюю, був хлопчик, який приймав так багато білка, що його нирки просто перестали працювати, і він помер», — застеріг Рамнік Матур.

Підсумок експертів одностайний. Якщо підліток харчується здоровою та збалансованою їжею, йому не потрібні додаткові білки навіть у вигляді кольорових порошків зі смаками.

Лікарі радять батькам підлітків збагачувати їхній щоденний раціон цілісними продуктами, а в разі потреби вживати будь-які добавки, робити це лише після консультації з фахівцем.

Протеїнові порошки виявилися небезпечними

Нагадаємо, звіт організації Clean Label Project виявив тривожні дані щодо безпеки протеїнових порошків на ринку США. Дослідження 160 продуктів від 70 брендів показало, що понад 47% із них перевищують допустимі норми важких металів — свинцю, кадмію, миш’яку та ртуті, які накопичуються в організмі й викликають рак, захворювання нирок і когнітивні порушення.

Крім того, 21% продуктів мають подвійне перевищення норми бісфенолів, які шкодять ендокринній системі. Найбільш забрудненими виявилися органічні та рослинні порошки, а також продукти зі смаком шоколаду.

Зокрема, рослинні протеїни містять утричі більше свинцю та уп’ятеро більше кадмію через поглинання токсинів із ґрунту під час вирощування культур, тому навіть органічне маркування не гарантує чистоти.

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