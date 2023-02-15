Диво-дієта Кріса Гемсворта: шеф-кухар зірки розповів секрети

Кріс Гемсворт, відомий своєю роллю Тора, часто публікує фотографії своїх тренувань. Однак для здоров'я та підтримання фізичної форми потрібна також правильна дієта. Читайте, як харчується зірка в матеріалі ТСН.ua.

Шеф-кухар знаменитого австралійського актора Кріса Гемсворта, який відомий своєю чудовою фізичною формою та неодноразово з'являвся на обкладинках чоловічих журналів, поділився секретами харчування зірки в інтерв'ю для Daily Mail.

Вже багато років за дієтою Кріса Гемсворта стежить Серхіо Перера. Коли було потрібно для ролі в кіно, саме він допомагав зірці скинути або набрати вагу, роблячи це максимально безпечно для здоров'я. Серхіо пройшов навчання у Мішлен і захоплюється готуванням страв зі свіжих продуктів. За його словами, в дієту Кріса входить один стейк на день та овочі з морепродуктами (зазвичай на вечерю).

Шеф-кухар розповів, коли потрібно збільшити вагу зірки для ролі, вони додають до дієти трішки більше білка. Наприклад, він може з'їсти вже не лише один стейк (200 грам), але й пару яєчень та кілька скибочок палео-хліба (без лактози і глютену). А через півгодини запити це все зеленим смузі з рослинної основи, протеїнового порошку, свіжої капусти, спіруліни, замороженого манго, м'яти, морської солі та оливкової олії.

Також про своє здоров'я піклується і дружина Кріса Гемсворта, Ельза Патакі. Вона віддає перевагу середземноморській кухні та дотримується збалансованої дієти. Головне — використання якісної оливкової олії та свіжих продуктів. Щоранку Кріс та Ельза випивають натщесерце склянку теплої води з яблучним оцтом та лимоном, щоб підготувати організм до майбутнього засвоєння поживних речовин.

Що їсти для здоров'я: дієта та розпорядок дня Кріса Гемсворта

Розпорядок дня і дієта Кріса Гемсворта: що їсти для здоров'я / Фото: Associated Press

За словами Серхіо Перера, Кріс ніколи не пропускає сніданок. Це приймання їжі включає в себе складні вуглеводи, білки, жири та овочі. Часто зірка починає свій день зі стейку, який готується на грилі, палео-хліба та яєчні. А потім випиває зелений смузі.

Тому для здорового харчування варто перейти на вживання складних вуглеводів, які будуть стримувати від перекушування впродовж дня. Це можуть бути складні злаки, зокрема рис, гречка, ячмінь тощо.

В раціон Кріс також включає корисні жири. Особливо оливкову олію extra virgin та авокадо, які допомагають також відновити м'язи після важких тренувань.

Головне, за словами шеф-кухаря, потрібно залишатися ситим, якщо людина тренується. Тому в особливо важкі дні тренувань, він рекомендує Крісу Гемсворту додати "проміжне" приймання їжі (приблизно о 17:30), щоб він не наїдався шкідливими перекусами. Це може бути суп на прозорому бульйоні з овочами, рисовий чи білковий коржик, тунець з помідорами тощо.

Для гарного травлення Серхіо рекомендує готувати лише на грилі. Але якщо такої можливості немає, то м'ясо і овочі тоді краще готувати на пару.

Тренуватися потрібно натщесерце, а після цього відразу випивати протеїновий коктейль. Щодня варто займатися фізичними вправами хоча б 20 хвилин і не забувати про розтягення.

Типовий раціон зірки: що їсти, щоб наростити м'язову масу

Що їсти, щоб наростити м'язову масу / Фото: Pexels

Щоденний раціон Кріса Гемсворта такий:

Ранок: склянка теплої води з лимоном, а потім кава з корицею; 12:00: велика порція салату із сирих чи варених овочів із рибою, куркою чи яловичиною; Перекус: горіхи, насіння, сира риба та ягоди; 15:00: овочі та багата на білок їжа; 20:00: риба з рисом, картоплею та овочами або безглютенова паста.

Також зірка п'є полівітаміни, які містять вітамін С, цинк, вітаміни групи В та магній.

Поради зіркового шеф-кухаря, які знадобляться на кухні

Поради від зіркового шеф-кухаря / Фото: Pexels

Головна порада Серхіо Перера полягає в тому, що потрібно завжди мати під рукою правильну ємність для приготування страви. Повинно бути одна-дві маленькі чи середні сковорідки, на яких готується лише омлет чи інші страви з яєць. Краще, щоб вони мали якісне антипригарне покриття. Великі сковороди можна використовувати для м'яса.

Також на кухні повинно бути кілька каструль (маленьких і великих) для приготування каші, супів, макаронів. Чавунний посуд підходить для повільного тушкування.

Важливим є підбір правильних інгредієнтів. На кухні завжди повинні бути: якісна олія, червоний та винний оцет, яблучний оцет, морська сіль. Краще використовувати свіжі спеції і трави, а не сушені.

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