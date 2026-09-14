Дієтологи назвали приховану користь огірків: чому їх варто їсти зі шкіркою

Чому треба їсти огірки зі шкіркою / © pexels.com

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Огірки давно сприймають як чудовий спосіб зволоження організму та перекусу, що не нашкодить фігурі. Проте нові оцінки профільних експертів свідчать: цей популярний овоч здатен запропонувати набагато більше, ніж просто підтримку водного балансу.

Про це пише Martha Stewart.

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Прихована користь огірків для здоров’я: що кажуть дієтологи

Фахівці з харчування — дієтологиня з Медичного центру Університету штату Огайо Векснера Ламіс Лаххам та спортивна дієтологиня й викладачка Вірджинського технологічного університету Роксана Ехсані розібрали поживну цінність огірка та пояснили, чому цей продукт варто додати до щоденного раціону.

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Огірки — це простий спосіб помірно збагатити організм корисним, адже в них містяться антиоксиданти, зокрема вітамін С, бета-каротин і флавоноїди. Ці речовини блокують руйнівний вплив вільних радикалів, а значить, потенційно захищають від розвитку хронічних захворювань, зокрема, онкології, діабету та Альцгеймера.

Крім стандартного набору вітамінів, огірки містять кукурбітацини — специфічні антиоксидантні сполуки, притаманні саме їм.

Також огірки добре працюють як перекус. Якщо вам хочеться чимось похрумтіти, не обирайте чипси. Краще віддати перевагу огіркам, адже вони наповнять організм рідиною та корисними речовинами без зайвих калорій.

Спеціалістки наголошують, що процес розжовування огірків має психологічний ефект.

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«Хрускіт огірків також може стимулювати чутливі нервові закінчення в ротовій порожнині. Жування хрустких продуктів, як-от огірки, вимагає більше зусиль, що може допомогти сповільнити процес споживання їжі через нудьгу», — пояснює Ламіс Лаххам.

Додавання огірків до основних страв також дозволяє легко збільшити загальний об’єм порції та спожиту зелень, а сам прийом їжі лишається легким, але ситним.

Хоча огірки не є рекордсменами за вмістом харчових волокон, їхня комбінація з водою робить дива для шлунково-кишкового тракту.

«Поєднання води та клітковини в огірках сприяє нормальному травленню. Клітковина допомагає підтримувати рухливість травного тракту й запобігає закрепам, а вода сприяє просуванню вмісту», — пояснює Роксана Ехсані.

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Основна частка вітамінів та мінералів зосереджена саме у шкірці огірка. Зокрема, в ній містяться клітковина, калій, вітамін A та вітамін K. Тож якщо ви хочете отримати максимум користі, не чистіть огірок перед вживанням.

Які огірки обрати

На полицях магазинів можна знайти безліч сортів — від довгих до стандартних садових огірків. Проте шукати серед них безумовного лідера за користю не варто. Більшість огірків має схожий склад поживних речовин, тому обирайте той сорт, який найбільше вам подобається.

Окремо дієтологиня торкнулася питання маринованих та солоних огірків. Вона застерігає від плутанини між звичайним маринадом і справжнім ферментованим продуктом:

«Багато солоних огірків, що продаються в магазинах, — це насправді просто огірки, вимочені в оцті. Вони не пройшли повного процесу ферментації, необхідного для утворення пробіотиків, характерних для ферментованих продуктів. Щоб отримати максимум користі, обирайте свіжі огірки або ті, що пройшли справжню ферментацію», — каже Ламіс Лаххам.

Також слід враховувати підвищений вміст натрію у солоних огірках. Проте більшості людей не варто обмежувати натрій у харчуванні, особливо якщо ви їсте солоні огірки помірно.

Огірки: останні новини

Нагадаємо, пакування довгих огірків у плівку — це не просто маркетинговий хід, а практичний захист. На відміну від звичайних городніх огірків, вони мають видовжену форму, менше насіння, ніжніший смак та дуже тонку шкірку. Саме ця шкірка робить овоч соковитим, але водночас вразливим до швидкої втрати вологи та пошкоджень.

Спеціальна харчова плівка працює як захисний бар’єр: вона уповільнює випаровування води, зберігає хрусткість і подовжує термін придатності без використання консервантів чи хімікатів.

Таке паковання цілком безпечне для здоров’я, не впливає на смак і зберігає якість продукту. Оскільки шкірка цих огірків не гірчить, легко жується та містить клітковину, чистити її перед вживанням не обов’язково — достатньо лише добре помити овоч під проточною водою.

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