Домашній майонез: чотири рецепти на будь-який смак

Як приготувати майонез вдома

Його легко приготувати за кілька хвилин, а результат перевершує магазинні аналоги за ніжністю та свіжістю.

Класичний домашній майонез (рецепт покроково)

Інгредієнти:

1 яйце (кімнатної температури);

200 мл соняшникової олії;

1 ч. л. гірчиці;

1 ст. л. лимонного соку або оцту;

½ ч. л. солі;

½ ч. л. цукру.

Як приготувати майонез вдома:

У високу ємність розбийте яйце, додайте гірчицю, сіль і цукор. Влийте олію, не перемішуючи. Опустіть блендер на дно і збивайте 10–15 секунд, поки маса не почне густіти. Поступово піднімайте блендер вгору, змішуючи всю масу. Додайте лимонний сік і ще раз коротко збийте.

Це базовий домашній майонез рецепт, який виходить густим і стабільним.

Майонез без яєць (для веганів або за алергії)

Інгредієнти:

100 мл молока (або соєвого/рослинного);

200 мл олії;

1 ч. л. гірчиці;

1 ст. л. лимонного соку;

½ ч. л. солі.

Домашній майонез без яєць:

У чашу блендера влийте молоко та олію. Збивайте 20–30 секунд до загустіння. Додайте гірчицю, сіль і лимонний сік. Ще раз коротко перемішайте до однорідності.

Цей варіант ідеально підходить, якщо ви шукаєте легший або веганський соус.

Майонез з гірчицею (пікантний варіант)

Інгредієнти:

1 жовток;

150 мл олії;

1 ч. л. діжонської гірчиці;

1 ч. л. оцту;

щіпка солі.

Майонез з гірчицею рецепт:

Змішайте жовток, гірчицю та сіль. Почніть збивати, повільно додаючи олію тонкою цівкою. Коли маса стане густою, додайте оцет. Збийте ще 10–15 секунд до кремової текстури.

Такий соус має більш виражений, насичений смак і добре підходить до м’яса.

Майонез із лимонним соком (легкий варіант)

Інгредієнти:

1 яйце;

180 мл олії;

2 ст. л. лимонного соку;

½ ч. л. солі.

Швидкий рецепт майонезу:

Помістіть усі інгредієнти в чашу блендера. Збийте на максимальній швидкості 20–30 секунд. За потреби відрегулюйте кислоту, додавши ще лимонного соку.

Цей варіант виходить більш легким і свіжим на смак.

Поради щодо зберігання

Домашній майонез потрібно зберігати в холодильнику в щільно закритій скляній банці. Оптимальний термін придатності — до 3–4 днів. Якщо у складі є сирі яйця, краще використати соус протягом 2 днів. Не залишайте майонез при кімнатній температурі довше ніж на 1–2 години.

FAQ

Скільки зберігається домашній майонез?

У холодильнику — 2–4 дні залежно від інгредієнтів. Варіанти без яєць можуть зберігатися трохи довше.

Чи можна приготувати без блендера?

Так, але доведеться збивати вінчиком і дуже повільно додавати олію. Це займає більше часу, але результат також буде вдалим.

