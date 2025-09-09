- Дата публікації
-
- Категорія
- Другі страви
- Кількість переглядів
- 241
- Час на прочитання
- 1 хв
Багато, смачно й недорого: ці котлети нічим не поступаються м’ясним
Якщо ви не знаєте, що приготувати для великої родини на обід або вечерю, спробуйте цей простий рецепт.
Неймовірно смачні та водночас доступні котлети, які обов’язково сподобаються і вам, і кожному в родині!
Інгредієнти
- рибна консерва
- 1 банка
- картопля
- 6 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- манна крупа
- 2–3 ст. л.
- твердий сир
- 30 г
- яйця
- 3 шт.
- вершкове масло
- 30 г
- сіль, перець
- за смаком
- олія
- для смаження
Процес приготування:
Дістаємо рибу з консерви та розминаємо виделкою до однорідної маси.
Картоплю відварюємо в підсоленій воді та перетворюємо на ніжне пюре. За бажанням можна додати трохи вершкового масла та свіжу зелень для аромату.
Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, обсмажуємо на олії та з’єднуємо з картоплею.
Далі змішуємо рибу з картопляною основою, приправляємо сіллю і перцем. Якщо маса виходить надто м’якою, додайте 2–3 столові ложки манки для густоти.
Для начинки дрібно рубаємо яйця, поєднуємо їх із натертим сиром, додаємо сіль, перець і трохи м’якого вершкового масла.
Формуємо котлети, закладаючи всередину ароматну начинку. Обкачуємо заготовки в борошні або панірувальних сухарях. Обсмажуємо на сковороді на олії до золотистої скоринки з обох боків.
Смачного!