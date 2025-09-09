ТСН у соціальних мережах

Другі страви
241
1 хв

Багато, смачно й недорого: ці котлети нічим не поступаються м’ясним

Якщо ви не знаєте, що приготувати для великої родини на обід або вечерю, спробуйте цей простий рецепт.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
1 год. 15 хв.
148 ккал
Котлети без м'яса: рецепт

Котлети без м’яса: рецепт / © Pixabay

Неймовірно смачні та водночас доступні котлети, які обов’язково сподобаються і вам, і кожному в родині!

Інгредієнти

рибна консерва
1 банка
картопля
6 шт.
цибуля
1 шт.
манна крупа
2–3 ст. л.
твердий сир
30 г
яйця
3 шт.
вершкове масло
30 г
сіль, перець
за смаком
олія
для смаження

Процес приготування:

  1. Дістаємо рибу з консерви та розминаємо виделкою до однорідної маси.

  2. Картоплю відварюємо в підсоленій воді та перетворюємо на ніжне пюре. За бажанням можна додати трохи вершкового масла та свіжу зелень для аромату.

  3. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, обсмажуємо на олії та з’єднуємо з картоплею.

  4. Далі змішуємо рибу з картопляною основою, приправляємо сіллю і перцем. Якщо маса виходить надто м’якою, додайте 2–3 столові ложки манки для густоти.

  5. Для начинки дрібно рубаємо яйця, поєднуємо їх із натертим сиром, додаємо сіль, перець і трохи м’якого вершкового масла.

  6. Формуємо котлети, закладаючи всередину ароматну начинку. Обкачуємо заготовки в борошні або панірувальних сухарях. Обсмажуємо на сковороді на олії до золотистої скоринки з обох боків.

Смачного!

241
