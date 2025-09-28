- Дата публікації
-
- Категорія
- Другі страви
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
Баклажани по-новому: швидкий і ситний гіт на вечерю — січемо, відбиваємо, смажимо з фаршем за 30 хвилин
Ці баклажани припадуть до смаку всім у вашій родині — навіть тим, хто не дуже полюбляє овочі, вони сподобаються завдяки соковитій начинці з фаршу.
За смаком ця страва нагадує гарячі бутерброди, але вона значно корисніша та ще більш насичена й апетитна. Рецептом поділилися на сайті “Одна хвилина”.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- курячий фарш
- 300 г
- курячі яйця
- 1 шт.
- пшеничне борошно
- 100 г
- приправа для курки
- 1 ч. ложка
- сіль та перець
- за смаком
- часник
- за смаком
- олія
- для смаження
Процес приготування:
Спершу перекладіть курячий фарш у зручну миску. Додайте до нього приправу для курки, сіль та ваші улюблені спеції. За бажанням можна додати дрібку сушеного часнику або один свіжий зубчик. Ретельно перемішайте фарш руками, щоб він став однорідним і добре тримав форму.
Баклажани вимийте, обсушіть і наріжте кружальцями товщиною приблизно 1 см. Кожен шматочок трохи відбийте, щоб він став м’яким і швидше приготувався.
На підготовлені кружальця нанесіть тонкий шар фаршу — занадто багато не потрібно, щоб страва рівномірно просмажилася. Обваляйте баклажани спершу в борошні, а потім у збитому яйці, формуючи ніжний кляр.
Смажте на розігрітій олії: спершу — фаршем вниз, потім переверніть і обсмажуйте до апетитної золотистої скоринки.
Смачного!