Баклажани на сковороді: рецепт на вечерю (фото з сайту "Одна хвилина")

За смаком ця страва нагадує гарячі бутерброди, але вона значно корисніша та ще більш насичена й апетитна. Рецептом поділилися на сайті “Одна хвилина”.

Процес приготування:

Спершу перекладіть курячий фарш у зручну миску. Додайте до нього приправу для курки, сіль та ваші улюблені спеції. За бажанням можна додати дрібку сушеного часнику або один свіжий зубчик. Ретельно перемішайте фарш руками, щоб він став однорідним і добре тримав форму.

Баклажани вимийте, обсушіть і наріжте кружальцями товщиною приблизно 1 см. Кожен шматочок трохи відбийте, щоб він став м’яким і швидше приготувався.

На підготовлені кружальця нанесіть тонкий шар фаршу — занадто багато не потрібно, щоб страва рівномірно просмажилася. Обваляйте баклажани спершу в борошні, а потім у збитому яйці, формуючи ніжний кляр.