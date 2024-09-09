Баклажани по-китайськи: смачні рецепти овочів в кисло-солодкому соусі

Рецепт хрустких баклажанів в кисло-солодкому соусі.
Баклажани стали улюбленим продуктом українців. З баклажанів можна приготувати закуску, гарнір, а також повноцінну гарячу страву.
Пропонуємо рецепти баклажанів по-китайськи — хрусткі баклажани в кисло-солодкому соусі нікого не залишать байдужими.
Баклажани в крохмалі та в кисло-солодкому соусі
Інгредієнти:
- Баклажан – 2 шт.
- Перець болгарський – 200 г
- Перець чилі – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Часник – 6 зубчиків
- Паста томатна – 1 ст. л
- Соус соєвий – 2 ст. л
- Цукор – 2 ст. л
- Сіль – за смаком
- Перець чорний мелений – за смаком
- Коріандр мелений – 1 ч. л
- Олія – 3 ст. л
- Оцет яблучний – 2 ст. л
- Вода – 1 склянка
- Крохмаль кукурудзяний – 120 г
Рецепт приготування баклажанів по-китайськи:
- Баклажани розрізаємо на невеликі частини, кладемо їх в підсолену воду на деякий час, щоб прибрати гіркоту.
- Цибулю нарізаємо невеликими шматочками.
- Болгарський перець очищаємо від насіння і плодоніжок, нарізаємо.
- Подрібнюємо ножем гострий перець і зубчики часнику.
- Розігріваємо олію на сковороді. Підсмажуємо до яскравого аромату часник та чилі.
- Додаємо порізану цибулю та солодкі перці. Продовжуємо обсмажування ще протягом 5 хвилин.
- Додаємо томатну пасту та цукор, прогріваємо декілька хвилин.
- Далі доливаємо соєвий соус та яблучний оцет.
- Окремо розчиняємо половину крохмалю в склянці води, виливаємо рідину в сковороду з овочами. Також додаємо решту спецій. Розмішуємо і готуємо до загустіння.
- Баклажани висушуємо на серветці.
- Обвалюємо шматочки овочів в крохмалі, що залишився, та викладаємо їх на сковороду. Смажимо до хрусткої скоринки.
- Опускаємо баклажани в кисло-солодкий соус і знову ставимо все на вогонь.
- Розмішуємо і готуємо на сильному вогні кілька хвилин.
Баклажани в кисло-солодкому соусі з медом
Інгредієнти:
- Баклажан – 4 шт.
- Перець болгарський – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Мед – 2 ст. л
- Соус соєвий – 3 ст. л
- Оцет – 2 ст. л
- Крохмаль – 1,5 ст. л
- Імбир – 1 шматочок
- Сіль – за смаком
- Вода – 120 мл
- Олія – для смаження
Рецепт приготування баклажанів у кисло-солодкому соусі з медом
- Порізати баклажани невеликими шматочками, посипати їх сіллю і залишити, щоб прибрати зайву гіркоту.
- Очищену моркву нарізаємо соломкою.
- Тонко нарізаємо болгарський перець.
- Тушкуємо моркву та перець в олії до м’якості.
- Баклажани віджимаємо від рідини, обвалюємо в крохмалі і додаємо до овочів. Смажимо ще кілька хвилин.
- Готуємо кисло-солодкий соус — з’єднуємо соєвий соус, оцет, мед, тертий часник і імбир. Виливаємо суміш у баклажани разом з водою. Кип’ятимо кілька хвилин.
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