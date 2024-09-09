Категорія
Підбірки рецептів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Баклажани по-китайськи: смачні рецепти овочів в кисло-солодкому соусі

Баклажани по-китайськи: смачні рецепти овочів в кисло-солодкому соусі

Баклажани в кисло- солодкому соусі

Рецепт хрустких баклажанів в кисло-солодкому соусі.

Баклажани стали улюбленим продуктом українців. З баклажанів можна приготувати закуску, гарнір, а також повноцінну гарячу страву. 

Пропонуємо рецепти баклажанів по-китайськи — хрусткі баклажани в кисло-солодкому соусі нікого не залишать байдужими.

Баклажани в крохмалі та в кисло-солодкому соусі 

Інгредієнти:

  • Баклажан – 2 шт.
  • Перець болгарський – 200 г
  • Перець чилі – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Часник – 6 зубчиків
  • Паста томатна – 1 ст. л
  • Соус соєвий – 2 ст. л
  • Цукор – 2 ст. л
  • Сіль – за смаком
  • Перець чорний мелений – за смаком
  • Коріандр мелений – 1 ч. л
  • Олія – 3 ст. л
  • Оцет яблучний – 2 ст. л
  • Вода – 1 склянка
  • Крохмаль кукурудзяний – 120 г

Рецепт приготування баклажанів по-китайськи:

  • Баклажани розрізаємо на невеликі частини, кладемо їх в підсолену воду на деякий час, щоб прибрати гіркоту.
  • Цибулю нарізаємо невеликими шматочками.
  • Болгарський перець очищаємо від насіння і плодоніжок, нарізаємо.
  • Подрібнюємо ножем гострий перець і зубчики часнику.
  • Розігріваємо олію на сковороді. Підсмажуємо до яскравого аромату часник та чилі. 
  • Додаємо порізану цибулю та солодкі перці. Продовжуємо обсмажування ще протягом 5 хвилин.
  • Додаємо томатну пасту та цукор, прогріваємо декілька хвилин. 
  • Далі доливаємо соєвий соус та яблучний оцет. 
  • Окремо розчиняємо половину крохмалю в склянці води, виливаємо рідину в сковороду з овочами. Також додаємо решту спецій. Розмішуємо і готуємо до загустіння.
  • Баклажани висушуємо на серветці.
  • Обвалюємо шматочки овочів в крохмалі, що залишився, та викладаємо їх на сковороду. Смажимо до хрусткої скоринки.
  • Опускаємо баклажани в кисло-солодкий соус і знову ставимо все на вогонь.
  • Розмішуємо і готуємо на сильному вогні кілька хвилин.

Баклажани в кисло-солодкому соусі з медом

Інгредієнти:

  • Баклажан – 4 шт.
  • Перець болгарський – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Часник – 2 зубчики
  • Мед – 2 ст. л
  • Соус соєвий – 3 ст. л
  • Оцет – 2 ст. л
  • Крохмаль – 1,5 ст. л
  • Імбир – 1 шматочок
  • Сіль – за смаком
  • Вода – 120 мл
  • Олія – для смаження

Рецепт приготування баклажанів у кисло-солодкому соусі з медом

  • Порізати баклажани невеликими шматочками, посипати їх сіллю і залишити, щоб прибрати зайву гіркоту.
  • Очищену моркву нарізаємо соломкою.  
  • Тонко нарізаємо болгарський перець.
  • Тушкуємо моркву та перець в олії до м’якості.
  • Баклажани віджимаємо від рідини, обвалюємо в крохмалі і додаємо до овочів. Смажимо ще кілька хвилин.
  • Готуємо кисло-солодкий соус — з’єднуємо соєвий соус, оцет, мед, тертий часник і імбир. Виливаємо суміш у баклажани разом з водою. Кип’ятимо кілька хвилин.

Читайте також:

Наступна публікація