Баклажани по-китайськи: смачні рецепти овочів в кисло-солодкому соусі

Рецепт хрустких баклажанів в кисло-солодкому соусі.

Баклажани стали улюбленим продуктом українців. З баклажанів можна приготувати закуску, гарнір, а також повноцінну гарячу страву.

Пропонуємо рецепти баклажанів по-китайськи — хрусткі баклажани в кисло-солодкому соусі нікого не залишать байдужими.

Баклажани в крохмалі та в кисло-солодкому соусі

Інгредієнти:

Баклажан – 2 шт.

Перець болгарський – 200 г

Перець чилі – 1 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник – 6 зубчиків

Паста томатна – 1 ст. л

Соус соєвий – 2 ст. л

Цукор – 2 ст. л

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Коріандр мелений – 1 ч. л

Олія – 3 ст. л

Оцет яблучний – 2 ст. л

Вода – 1 склянка

Крохмаль кукурудзяний – 120 г

Рецепт приготування баклажанів по-китайськи:

Баклажани розрізаємо на невеликі частини, кладемо їх в підсолену воду на деякий час, щоб прибрати гіркоту.

Цибулю нарізаємо невеликими шматочками.

Болгарський перець очищаємо від насіння і плодоніжок, нарізаємо.

Подрібнюємо ножем гострий перець і зубчики часнику.

Розігріваємо олію на сковороді. Підсмажуємо до яскравого аромату часник та чилі.

Додаємо порізану цибулю та солодкі перці. Продовжуємо обсмажування ще протягом 5 хвилин.

Додаємо томатну пасту та цукор, прогріваємо декілька хвилин.

Далі доливаємо соєвий соус та яблучний оцет.

Окремо розчиняємо половину крохмалю в склянці води, виливаємо рідину в сковороду з овочами. Також додаємо решту спецій. Розмішуємо і готуємо до загустіння.

Баклажани висушуємо на серветці.

Обвалюємо шматочки овочів в крохмалі, що залишився, та викладаємо їх на сковороду. Смажимо до хрусткої скоринки.

Опускаємо баклажани в кисло-солодкий соус і знову ставимо все на вогонь.

Розмішуємо і готуємо на сильному вогні кілька хвилин.

Баклажани в кисло-солодкому соусі з медом

Інгредієнти:

Баклажан – 4 шт.

Перець болгарський – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Часник – 2 зубчики

Мед – 2 ст. л

Соус соєвий – 3 ст. л

Оцет – 2 ст. л

Крохмаль – 1,5 ст. л

Імбир – 1 шматочок

Сіль – за смаком

Вода – 120 мл

Олія – для смаження

Рецепт приготування баклажанів у кисло-солодкому соусі з медом

Порізати баклажани невеликими шматочками, посипати їх сіллю і залишити, щоб прибрати зайву гіркоту.

Очищену моркву нарізаємо соломкою.

Тонко нарізаємо болгарський перець.

Тушкуємо моркву та перець в олії до м’якості.

Баклажани віджимаємо від рідини, обвалюємо в крохмалі і додаємо до овочів. Смажимо ще кілька хвилин.

Готуємо кисло-солодкий соус — з’єднуємо соєвий соус, оцет, мед, тертий часник і імбир. Виливаємо суміш у баклажани разом з водою. Кип’ятимо кілька хвилин.

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