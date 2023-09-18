Баклажани, запечені з м'ясом сиром та помідорами: страва, яка підійде і для святкового столу

Дуже смачна, красива та ситна страва з баклажанів, яку можна подати як до обіду, так і на святковий стіл. Баклажани, м'ясо, сир та помідори чудово поєднуються між собою. Така страва сподобається навіть тим, хто не любить синенькі.
- Баклажани наріжте не надто тонкими пластинами. Зробіть на них невеликі надрізи. Злегка посоліть і змастіть олією.
- Куряче філе дрібно наріжте.
- Твердий сир натріть на тертці.
- Помідор наріжте кубиками.
- Для начинки: у миску викладіть куряче філе, вбийте яйце, сир, помідор, сир, видавіть часник через прес. Додайте перець та сіль. Добре перемішайте.
- Баклажани викладіть на деко, змащене олією. На кожен розподіліть рівномірно начинку.
- Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 30-35 хвилин.
Порада:
- М'ясо використовуйте будь-яке.
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