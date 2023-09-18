Категорія
Другі страви
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Баклажани, запечені з м'ясом сиром та помідорами: страва, яка підійде і для святкового столу

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
107 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
385
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Баклажани, запечені з м'ясом сиром та помідорами: страва, яка підійде і для святкового столу

Баклажани, запечені з м'ясом, сиром та помідорами. / Фото: Credits

Дуже смачна, красива та ситна страва з баклажанів, яку можна подати як до обіду, так і на святковий стіл. Баклажани, м'ясо, сир та помідори чудово поєднуються між собою. Така страва сподобається навіть тим, хто не любить синенькі.

  1. Баклажани наріжте не надто тонкими пластинами. Зробіть на них невеликі надрізи. Злегка посоліть і змастіть олією.
  2. Куряче філе дрібно наріжте.
  3. Твердий сир натріть на тертці.
  4. Помідор наріжте кубиками.
  5. Для начинки: у миску викладіть куряче філе, вбийте яйце, сир, помідор, сир, видавіть часник через прес. Додайте перець та сіль. Добре перемішайте.
  6. Баклажани викладіть на деко, змащене олією. На кожен розподіліть рівномірно начинку.
  7. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 30-35 хвилин.

Порада:

  • М'ясо використовуйте будь-яке.

Читайте також:

Рецепт запечених фаршированих кілець баклажанів з м'ясом, овочами та сиром

Рецепт запечених фаршированих кілець баклажанів з м'ясом, овочами та сиром

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
385
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація