ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Без сухарів чи борошна: цікавий рецепт соковитих котлет на кожен день

Соковиті домашні котлети — універсальний вибір для поживного обіду чи вечері. Їх можна готувати з різноманітних видів м’яса, доповнюючи ароматними спеціями, зеленню та часником. А замість традиційного борошна кулінари пропонують використовувати манку — це надає страві ніжнішої текстури та цікавого смаку.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
170 ккал
Котлети без сухарів і борошна: рецепт

Котлети без сухарів і борошна: рецепт / © unsplash.com

Одна з кулінарок оприлюднила в Instagram оригінальний рецепт надзвичайно ніжних і ароматних котлет, у яких замість борошна використовується манка.

Інгредієнти

фарш
500 г
кефір
200 мл
яйця
2 шт.
цибуля
2 шт.
часник
2-3 зубчики
сіль, перець
за смаком
кріп
пучок
манка
5 ст. ложок

Процес приготування:

  1. М’ясний фарш з’єднати із кефіром, збитими яйцями, натертою цибулею та подрібненим часником. Додати улюблені спеції, дрібно нарізану зелень, а в самому кінці — манку. Ретельно перемішати до однорідної консистенції.

  2. За допомогою ложки сформувати котлети та викласти їх на добре розігріту сковороду. Обсмажити з обох боків до апетитної золотистої скоринки. Щоб зробити страву ще ніжнішою та соковитішою, краще накрити сковороду кришкою і тушкувати котлети кілька хвилин на слабкому вогні.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie