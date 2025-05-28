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- Другі страви
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Без сухарів чи борошна: цікавий рецепт соковитих котлет на кожен день
Соковиті домашні котлети — універсальний вибір для поживного обіду чи вечері. Їх можна готувати з різноманітних видів м’яса, доповнюючи ароматними спеціями, зеленню та часником. А замість традиційного борошна кулінари пропонують використовувати манку — це надає страві ніжнішої текстури та цікавого смаку.
Одна з кулінарок оприлюднила в Instagram оригінальний рецепт надзвичайно ніжних і ароматних котлет, у яких замість борошна використовується манка.
Інгредієнти
- фарш
- 500 г
- кефір
- 200 мл
- яйця
- 2 шт.
- цибуля
- 2 шт.
- часник
- 2-3 зубчики
- сіль, перець
- за смаком
- кріп
- пучок
- манка
- 5 ст. ложок
Процес приготування:
М’ясний фарш з’єднати із кефіром, збитими яйцями, натертою цибулею та подрібненим часником. Додати улюблені спеції, дрібно нарізану зелень, а в самому кінці — манку. Ретельно перемішати до однорідної консистенції.
За допомогою ложки сформувати котлети та викласти їх на добре розігріту сковороду. Обсмажити з обох боків до апетитної золотистої скоринки. Щоб зробити страву ще ніжнішою та соковитішою, краще накрити сковороду кришкою і тушкувати котлети кілька хвилин на слабкому вогні.