- Другі страви
Без цього м’яса не обходиться жоден Новий рік: неймовірно ніжна страва під сирною шубкою з таємним інгредієнтом
Приготування гарячої м’ясної страви на Новий рік — незмінна святкова традиція. Багато господинь обирають складні рецепти, прагнучи вразити гостей, хоча справжній ефект часто ховається в простоті.
Розповідаємо, як без зайвих клопотів приготувати соковите й неймовірно ніжне м’ясо під сирною шубкою з несподіваним секретним інгредієнтом.
Інгредієнти
- свинина без кісточки
- 1 кг
- печериці
- 400 г
- твердий сир
- 300 г
- цибуля
- 1 шт.
- майонез і сметана
- по 2 ст. ложки
- сіль, спеції
- за смаком
Процес приготування:
М’ясо нарізаємо порційними шматками, ретельно відбиваємо кожен, викладаємо у форму для запікання та щедро приправляємо сіллю і спеціями.
Цибулю та гриби дрібно шаткуємо, обсмажуємо на олії до золотистої м’якості, після чого додаємо майонез, сметану й тертий сир. Отриману апетитну "шубку" рівномірно розподіляємо поверх м’яса й ставимо страву в духовку.
Запікаємо 45 хвилин за температури 180° — і на столі з’являється соковите, ароматне гаряче м’ясо, без якого неможливо уявити новорічне застілля.
Смачного!