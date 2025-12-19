ТСН у соціальних мережах

Другі страви
122
1 хв

Без цього м’яса не обходиться жоден Новий рік: неймовірно ніжна страва під сирною шубкою з таємним інгредієнтом

Приготування гарячої м’ясної страви на Новий рік — незмінна святкова традиція. Багато господинь обирають складні рецепти, прагнучи вразити гостей, хоча справжній ефект часто ховається в простоті.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
1 год. 15 хв.
255 ккал
Святкове м'ясо на Новий рік: рецепт

Святкове м’ясо на Новий рік: рецепт / © Freepik

Розповідаємо, як без зайвих клопотів приготувати соковите й неймовірно ніжне м’ясо під сирною шубкою з несподіваним секретним інгредієнтом.

Інгредієнти

свинина без кісточки
1 кг
печериці
400 г
твердий сир
300 г
цибуля
1 шт.
майонез і сметана
по 2 ст. ложки
сіль, спеції
за смаком

Процес приготування:

  1. М’ясо нарізаємо порційними шматками, ретельно відбиваємо кожен, викладаємо у форму для запікання та щедро приправляємо сіллю і спеціями.

  2. Цибулю та гриби дрібно шаткуємо, обсмажуємо на олії до золотистої м’якості, після чого додаємо майонез, сметану й тертий сир. Отриману апетитну "шубку" рівномірно розподіляємо поверх м’яса й ставимо страву в духовку.

  3. Запікаємо 45 хвилин за температури 180° — і на столі з’являється соковите, ароматне гаряче м’ясо, без якого неможливо уявити новорічне застілля.

Смачного!

