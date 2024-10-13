Биточки по-селянськи: готуються просто і дуже легко, смачніше відбивних чи котлет

Смачна страва української кухні, яка стане улюбленою серед членів вашої родини.
Готувати таку страву дуже просто. Вона набагато смачніша за традиційні відбивні чи котлети. Все завдяки грибному соусу. До нього обов'язково беріть справжні білі грибочки.
Інгредієнти
- білий хліб
- 80 г
- молоко
- для замочування хліба
- курячий фарш
- 600 г
- цибуля
- 2 шт.
- яйце
- 1 шт.
- сіль, перець, сухий часник
- за бажанням
- борошно
- 4 ст. ложки
- олія
- 3 ст. ложка
- білі гриби
- 200 г
- вершкове масло
- 30 г
- сметана жирна
- 3-4 ст. ложки
- вершки 10%
- 100 г
- вода
- 100 г
Процес приготування:
- Зріжте з хліба скоринку, наріжте його шматочками і залийте молоком. В окремій глибокій ємності змішайте фарш з цибулею. Пізніше туди додайте замочений хліб.
- До фаршу додайте 1 яйце, сіль, перець, сухий часник. Все добре перемішайте і відбийте руками.
- Сформуйте круглі биточки, які потрібно після цього обваляти в борошні.
- Налийте на сковороду 1 ст. ложку олії, розігрійте, обсмажте биточки з обох сторін.
- Тепер відкладіть биточки в сторону, тому що потрібно приготувати грибний соус. Для цього: на сковорідку влийте 2 ст. ложки олії, обсмажте 1 дрібно нарізану цибулю, додайте порізані гриби, борошно, вершкове масло і перемішайте.
- Влийте сметану і вершки, додайте сіль, перець та спеції за смаком.
- Викладіть у соус биточки, накрийте сковороду кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 15 хвилин.
Перед подаванням на стіл можна прикрасити свіжою зеленню. Смачного!