Бюджетно і смачно: спробуйте цю страву з картоплі й консерви — ваша родина буде в захваті
Картопляні зрази, які готуються 20 хвилин — це справжня знахідка для тих, хто шукає швидкий і бюджетний варіант обіду або вечері.
Ви не знайдете простішого й бюджетнішого варіанту смачної страви для всієї родини. А рецептом поділилися на сайті «Господинька».
Інгредієнти
- картопля відварена
- 700 г
- яйце
- 1 шт.
- борошно
- 200 г
- зелень
- за смаком
- крохмаль
- посипати на стіл
- консерва рибна
- 375 г
- спеції, перець, сіль
- за смаком
- олія
- для смаження
Процес приготування:
Картоплю очистити, нарізати, відварити до готовності в підсоленій воді. Перетворити на пюре, додати спеції, сіль, перець. Розбити одне яйце і ретельно перемішати. Додати борошно й зелень. Ще раз перемішати.
В окремій мисці виделкою розім’яти рибну консерву, посипати стіл крохмалем, сформувати з картоплі коржики, всередину викласти начинку з консерви, сформувати зрази.
Розігріти на сковороді олію, обсмажити з двох боків до золотистої скоринки.
Смачного!