Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
388
Час на прочитання
1 хв

Бюджетно і смачно: спробуйте цю страву з картоплі й консерви — ваша родина буде в захваті

Картопляні зрази, які готуються 20 хвилин — це справжня знахідка для тих, хто шукає швидкий і бюджетний варіант обіду або вечері.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
169 ккал
Рецепт з картоплі і консерви

Рецепт страви з картоплі й консерви

Ви не знайдете простішого й бюджетнішого варіанту смачної страви для всієї родини. А рецептом поділилися на сайті «Господинька».

Інгредієнти

картопля відварена
700 г
яйце
1 шт.
борошно
200 г
зелень
за смаком
крохмаль
посипати на стіл
консерва рибна
375 г
спеції, перець, сіль
за смаком
олія
для смаження

Процес приготування:

  1. Картоплю очистити, нарізати, відварити до готовності в підсоленій воді. Перетворити на пюре, додати спеції, сіль, перець. Розбити одне яйце і ретельно перемішати. Додати борошно й зелень. Ще раз перемішати.

  2. В окремій мисці виделкою розім’яти рибну консерву, посипати стіл крохмалем, сформувати з картоплі коржики, всередину викласти начинку з консерви, сформувати зрази.

  3. Розігріти на сковороді олію, обсмажити з двох боків до золотистої скоринки.

Смачного!

Дата публікації
Кількість переглядів
388
Наступна публікація

