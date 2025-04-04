Через сім хвилин вже можна смажити на мангалі: швидкий маринад для філе

Швидкий маринад для філе на мангалі: рецепт / © Pixabay

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Якщо ви не встигли підготувати традиційний маринад для м’яса, а гості вже на підході, є набагато швидший і простіший варіант. Цей маринад дозволяє зробити шашлик соковитим і смачним за мінімум часу.

Інгредієнти дрібна сіль 3 ст. ложки тепла вода 1 л часник 2 зубчики цибулина велика 1 шт. кмин, чорний перець, імбир, лимонна цедра за смаком

Процес приготування:

Спочатку потрібно розчинити сіль у теплій воді, доки кристали повністю не зникнуть. Потім додайте нарізану великими кільцями цибулю та дрібно подрібнений часник. Спеції можете обрати за своїм смаком. М’ясо наріжте на порційні шматочки та повністю занурте в маринад. Зверху покладіть важіль і залиште м’ясо маринуватися на 7 хвилин — цього часу достатньо, щоб розчин проник у волокна. Після цього дістаньте м’ясо та приступайте до смаження.

Секрет цього маринаду в тому, що сольовий розчин створює осмотичний тиск, що значно прискорює проникнення маринаду в м’ясо. Цибуля та часник виділяють ферменти, які сприяють розм’якшенню м’ясних волокон. Тепла вода, в свою чергу, допомагає прискорити процес дифузії.

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