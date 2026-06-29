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- Другі страви
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Дешева і смачна вечеря з простих продуктів — фарш, вода і борошно: ваші рідні проситимуть ще
Є страви, які не потребують складних інгредієнтів чи кулінарного досвіду — але завжди зникають зі столу першими. Саме до таких належить домашня вечеря з борошна, води та м’ясного фаршу.
Це бюджетний, ситний і дуже смачний варіант для сімейного меню, коли хочеться швидко нагодувати всіх і не витрачати пів дня на кухні. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».
Інгредієнти
- борошно
- 300 г
- вода
- 180 г
- сіль
- 0,5 ч. ложки
- фарш (будь-який за смаком)
- 400 г
- цибуля
- 1 шт.
- сіль, перець
- за смаком
- олія
- 2 ст. ложки
Процес приготування:
У мисці змішайте борошно, воду та сіль. Замісіть м’яке еластичне тісто. Накрийте рушником і залиште «відпочити» на 10–15 хвилин.
На сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистості. Додайте фарш, сіль і перець. Смажте 7–10 хвилин до готовності.
Розкачайте тісто, викладіть фарш, сформуйте невеликі коржики або рулетики (залежно від варіанту приготування).
Обсмажуйте на сковороді з обох боків до рум’яної скоринки або тушкуйте під кришкою 10–15 хвилин.
Смачного!