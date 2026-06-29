ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
1 хв

Дешева і смачна вечеря з простих продуктів — фарш, вода і борошно: ваші рідні проситимуть ще

Є страви, які не потребують складних інгредієнтів чи кулінарного досвіду — але завжди зникають зі столу першими. Саме до таких належить домашня вечеря з борошна, води та м’ясного фаршу.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
Коментарі
Вечеря нашвидкуруч (фото з сайту "Господинька")

Вечеря нашвидкуруч (фото з сайту "Господинька")

Це бюджетний, ситний і дуже смачний варіант для сімейного меню, коли хочеться швидко нагодувати всіх і не витрачати пів дня на кухні. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».

Інгредієнти

борошно
300 г
вода
180 г
сіль
0,5 ч. ложки
фарш (будь-який за смаком)
400 г
цибуля
1 шт.
сіль, перець
за смаком
олія
2 ст. ложки

Процес приготування:

  1. У мисці змішайте борошно, воду та сіль. Замісіть м’яке еластичне тісто. Накрийте рушником і залиште «відпочити» на 10–15 хвилин.

  2. На сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистості. Додайте фарш, сіль і перець. Смажте 7–10 хвилин до готовності.

  3. Розкачайте тісто, викладіть фарш, сформуйте невеликі коржики або рулетики (залежно від варіанту приготування).

  4. Обсмажуйте на сковороді з обох боків до рум’яної скоринки або тушкуйте під кришкою 10–15 хвилин.

Смачного!

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
298
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie