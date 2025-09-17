- Дата публікації
-
- Категорія
- Другі страви
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 1 хв
Дієтичні котлети з неочікуваним інгредієнтом: їх неодмінно полюблять ваші діти — а ще вони дуже корисні
Ніжні та корисні котлети для дітей легко приготувати з курячих сердечок — вони виходять соковитими, легкими для травлення й водночас доступними за ціною.
Рецептом ніжних і соковитих котлет із курячих сердець поділилася у своєму Instagram кулінарна блогерка @vika_gerasimovaa.
Інгредієнти
- курячі серця (зачищені)
- 15-20 шт.
- морква
- половина середньої
- цибуля
- половина
- яйце
- 1 шт.
- борошно
- пів столової ложки
Процес приготування:
Ретельно очистіть курячі серця та розріжте навпіл.
Перекладіть підготовлені серця у чашу блендера. Додайте до них нарізані овочі — моркву та цибулю. Вбийте яйце. Подрібніть усе до однорідної маси.
Вмішайте 1,5 столові ложки борошна (підійде пшеничне, рисове, вівсяне чи спельтове). Акуратно перемішайте ложкою до рівномірної консистенції.
Формуйте котлети та обсмажуйте їх на сковороді з топленим маслом гхі по 5–6 хвилин під кришкою.
Смачного!