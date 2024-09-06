Для соковитих, смачних і хрумких дерунів без борошна: що потрібно додати до картоплі

Спробуйте приготувати деруни без борошна, якщо хочете насолодитися новим смаком давно улюбленої страви.
Цей рецепт дерунів запропонувала авторка кулінарного YouTube-каналу "Кулінарні рецепти від Надії". Вони виходять смачними, соковитими, мають хрумку скоринку і, найголовніше, готуються без борошна.
Інгредієнти:
Інгредієнти
- м'ясний фарш
- 400 г
- цибулина
- 1 шт.
- яйце
- 1 шт.
- зубчик часнику
- 2 шт.
- приправа до м'яса
- 1 ч. ложка
- картопля
- 1 кг
- крохмаль від картоплі
- за бажанням
- сіль та перець
- за смаком
Спосіб приготування:
- Візьміть фарш, додайте до нього яйце, натерту половину цибулі та подрібнений зубчик часнику, додайте приправу до м'яса, перець та сіль.
- Ретельно перемішайте, залишіть в стороні, щоб фарш просочився ароматом.
- За цей час натріть на терці сиру картоплю, відіжміть в окрему ємність рідину з неї.
- Крохмаль, який осів на дні ємності, додайте до фаршу. Ще раз ретельно перемішайте.
- До картоплі натріть другу половину цибулі, поперчіть і посоліть.
- Розігрійте олію на сковороді, викладайте столовою ложкою картопляну масу, зверху ложку фаршу і ще один шар картопляної маси.
- Смажте по 4 хвилини з кожного боку. Після того, як перевернете деруни, накрийте сковорідку кришкою і зачекайте ще 1 хвилину.
До столу подавати зі сметаною.
Смачного!