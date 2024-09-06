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Для соковитих, смачних і хрумких дерунів без борошна: що потрібно додати до картоплі

Час приготування
29 хвилин
Харчова цінність на 100 г
133 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
1816
Час на прочитання
1 хв
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Для соковитих, смачних і хрумких дерунів без борошна: що потрібно додати до картоплі

Деруни без борошна: що додати до картоплі / Фото: pixabay.com

Спробуйте приготувати деруни без борошна, якщо хочете насолодитися новим смаком давно улюбленої страви.

Цей рецепт дерунів запропонувала авторка кулінарного YouTube-каналу "Кулінарні рецепти від Надії". Вони виходять смачними, соковитими, мають хрумку скоринку і, найголовніше, готуються без борошна.

Інгредієнти:

Інгредієнти

м'ясний фарш
400 г
цибулина
1 шт.
яйце
1 шт.
зубчик часнику
2 шт.
приправа до м'яса
1 ч. ложка
картопля
1 кг
крохмаль від картоплі
за бажанням
сіль та перець
за смаком

Спосіб приготування:

  1. Візьміть фарш, додайте до нього яйце, натерту половину цибулі та подрібнений зубчик часнику, додайте приправу до м'яса, перець та сіль.
  2. Ретельно перемішайте, залишіть в стороні, щоб фарш просочився ароматом.
  3. За цей час натріть на терці сиру картоплю, відіжміть в окрему ємність рідину з неї.
  4. Крохмаль, який осів на дні ємності, додайте до фаршу. Ще раз ретельно перемішайте.
  5. До картоплі натріть другу половину цибулі, поперчіть і посоліть.
  6. Розігрійте олію на сковороді, викладайте столовою ложкою картопляну масу, зверху ложку фаршу і ще один шар картопляної маси.
  7. Смажте по 4 хвилини з кожного боку. Після того, як перевернете деруни, накрийте сковорідку кришкою і зачекайте ще 1 хвилину.

До столу подавати зі сметаною.

Смачного!

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