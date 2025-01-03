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Для тих, хто хоче схуднути - млинці на крохмалі без борошна

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
80 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
394
Час на прочитання
3 хв
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Для тих, хто хоче схуднути - млинці на крохмалі без борошна

Млинці без борошна

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Дієтичні млинці: смачний і корисний сніданок без борошна

У світі здорового харчування багато хто шукає рецепти, які поєднують користь і задоволення. Млинці — одна з улюблених страв багатьох, але через високий вміст борошна та калорійність їх часто уникають під час дієт. Проте існує чудова альтернатива — дієтичні млинці без грама борошна, які стануть справжнім відкриттям для тих, хто прагне залишатися у формі.

Що потрібно для приготування дієтичних млинців

Цей рецепт вирізняється простотою та доступністю. Вам знадобиться лише кілька базових інгредієнтів, які легко знайти на будь-якій кухні:

  • Курячі яйця. Два свіжих яйця — основа майбутніх млинців.

  • Молоко. Одна склянка молока середньої жирності, яке надасть тілу млинців ніжної текстури.

  • Сіль. Щіпка солі для балансу смаку.

  • Кукурудзяний крохмаль. Три столові ложки цього інгредієнта замінять традиційне борошно, знижуючи калорійність.

  • Цукор. Третина чайної ложки для легкої солодкості (за бажанням).

Покроковий рецепт приготування

  • Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Це дозволить легше збити тісто та забезпечить рівномірну консистенцію.

  • У великій мисці змішайте яйця, молоко та сіль. Збийте суміш до однорідного стану, щоб уникнути грудочок. Для цього можна використовувати віничок або міксер на низькій швидкості.

  • Додайте крохмаль. Кукурудзяний крохмаль вводиться поступово. Всипайте його по одній ложці, ретельно перемішуючи після кожного додавання. Крохмаль не тільки зменшує калорійність страви, а й робить млинці більш ніжними та еластичними.

  • Для тих, хто любить солод млинці додайте цукор. Якщо ви дотримуєтеся суворої дієти, цей інгредієнт можна пропустити або замінити на натуральний підсолоджувач, наприклад, стевію.

  • Поставте сковороду на середній вогонь і дайте їй добре нагрітися. Якщо у вас є сковорода з антипригарним покриттям, додатковий жир не потрібен. Виливайте тісто порціями, формуючи тонкі млинці. Смажте їх по 1–2 хвилини з кожного боку до появи золотистої скоринки.

Готові млинці подавайте гарячими. Вони чудово поєднуються з низькокалорійними начинками: натуральним йогуртом, ягодами, медом або навіть авокадо. Для тих, хто не боїться трохи підвищити калорійність, можна додати солону рибу, ікру або шматочок вершкового масла.

Чому варто спробувати цей рецепт

  • Здоровий вибір. Завдяки відсутності борошна млинці мають низький глікемічний індекс і менше калорій.
  • Легкість приготування. Простий набір інгредієнтів і мінімум часу на кухні.
  • Різноманітність. Ці млинці можна подавати як із солодкими, так і з солоними начинками.

Цей рецепт дієтичних млинців стане ідеальним вибором для тих, хто хоче харчуватися корисно, але не готовий відмовлятися від улюблених страв. Вони чудово підійдуть як для сніданку, так і для легкої вечері, дозволяючи насолоджуватися смаком без шкоди для фігури.

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