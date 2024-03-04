Дорадо, запечений у духовці з лимоном та базиліком: рецепт розкішної та дієтичної страви

Дорадо — це морська риба з ніжним білим м'ясом та невеликою кількістю кісточок. Достатньо просто посипати її спеціями, нафаршувати лимоном, базиліком та запекти в духовці. Рибка добре пропікається і виходить ніжною, ароматною та соковитою.
Інгредієнти
- Дорадо
- 2 шт.
- лимон
- 1 шт.
- оливкова олія
- 5 ст. л.
- розмарин сушений
- 0,5 ч. л.
- базилік свіжий
- 4 гілочки
- перець чорний мелений
- сіль
- Рибу очистіть від луски, обріжте плавці, видаліть нутрощі та зябра. Промийте та обсушіть паперовим рушником.
- Зробіть 3-4 надрізи з одного боку і натріть перцем і сіллю.
- Оливкову олію змішайте з розмарином і промажте рибу з двох боків. Залишіть маринуватися 20 хвилин.
- Лимон наріжте на часточки.
- У кожен надріз вкладіть часточку лимона, а в черевце - кілька часточок і базилік.
- Викладіть рибу на деко, застелене пергаментом. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 20-25 хвилин. Викладіть на блюдо і прикрасьте овочами чи зеленню.
Порада:
- Спеції використовуйте на свій смак.
- Базилік можна замінити на будь-яку іншу ароматну зелень
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