Дорадо, запечений у духовці з лимоном та базиліком: рецепт розкішної та дієтичної страви

Дорадо — це морська риба з ніжним білим м'ясом та невеликою кількістю кісточок. Достатньо просто посипати її спеціями, нафаршувати лимоном, базиліком та запекти в духовці. Рибка добре пропікається і виходить ніжною, ароматною та соковитою.