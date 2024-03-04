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Дорадо, запечений у духовці з лимоном та базиліком: рецепт розкішної та дієтичної страви

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
101 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
459
Час на прочитання
1 хв
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Дорадо, запечений у духовці з лимоном та базиліком: рецепт розкішної та дієтичної страви

Дорадо запечена в духовці з лимоном та базиліком / Фото: Credits

Дорадо — це морська риба з ніжним білим м'ясом та невеликою кількістю кісточок. Достатньо просто посипати її спеціями, нафаршувати лимоном, базиліком та запекти в духовці. Рибка добре пропікається і виходить ніжною, ароматною та соковитою.

Інгредієнти

Дорадо
2 шт.
лимон
1 шт.
оливкова олія
5 ст. л.
розмарин сушений
0,5 ч. л.
базилік свіжий
4 гілочки
перець чорний мелений
сіль
  1. Рибу очистіть від луски, обріжте плавці, видаліть нутрощі та зябра. Промийте та обсушіть паперовим рушником.
  2. Зробіть 3-4 надрізи з одного боку і натріть перцем і сіллю.
  3. Оливкову олію змішайте з розмарином і промажте рибу з двох боків. Залишіть маринуватися 20 хвилин.
  4. Лимон наріжте на часточки.
  5. У кожен надріз вкладіть часточку лимона, а в черевце - кілька часточок і базилік.
  6. Викладіть рибу на деко, застелене пергаментом. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 20-25 хвилин. Викладіть на блюдо і прикрасьте овочами чи зеленню.

Порада:

  • Спеції використовуйте на свій смак.
  • Базилік можна замінити на будь-яку іншу ароматну зелень

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