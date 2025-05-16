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Фірмові хотдоги від переможниці "МастерШеф 14": додайте ці інгредієнти для особливого смаку
Якщо ви хочете приготувати смачні хотдоги на вечерю, спробуйте додати до них ці інгредієнти.
Переможниця 14-го сезону українського кулінарного шоу "МастерШеф" Наталка Нікішина розкрила на своїй сторінці в Instagram секретний рецепт хотдога.
Інгредієнти
- булочка
- 1 шт.
- сосиска молочна
- 1 шт.
- салат айсберг
- кілька листочків
- морква по-корейськи
- за смаком
- бекон
- 4 шт.
- борошно пшеничне
- 25 г
- молоко
- 250 г
- вершкове масло
- 20 г
- жир з бекону
- за смаком
- сир чеддер
- 130 г
Процес приготування:
Бекон нарізаємо тонкими смужками і обсмажуємо на середньому вогні до хрусткої текстури. У жир, що залишився від бекону, додаємо вершкове масло і борошно, обсмажуємо суміш до світло-коричневого відтінку.
Потім вливаємо молоко і додаємо сир, ретельно перемішуючи до повного розплавлення сиру і загущення соусу. Молочну сосиску обсмажуємо до появи легкої золотистої скоринки.
Для збирання хотдога булочку рекомендується трохи підігріти або підсмажити на грилі. Її намащуємо сирним соусом, викладаємо свіжий айсберг і моркву по-корейськи. Зверху кладемо гарячу сосиску, додаємо соуси — гірчицю, майонез і кетчуп — і щедро посипаємо хрусткими смужками бекону.
Смачного!