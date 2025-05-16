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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Другі страви
Кількість переглядів
354
Час на прочитання
1 хв

Фірмові хотдоги від переможниці "МастерШеф 14": додайте ці інгредієнти для особливого смаку

Якщо ви хочете приготувати смачні хотдоги на вечерю, спробуйте додати до них ці інгредієнти.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
43 хвилини
Харчова цінність на 100 г
2171 ккал
Смачні хот-доги: рецепт

Смачні хот-доги: рецепт / © unsplash.com

Переможниця 14-го сезону українського кулінарного шоу "МастерШеф" Наталка Нікішина розкрила на своїй сторінці в Instagram секретний рецепт хотдога.

Інгредієнти

булочка
1 шт.
сосиска молочна
1 шт.
салат айсберг
кілька листочків
морква по-корейськи
за смаком
бекон
4 шт.
борошно пшеничне
25 г
молоко
250 г
вершкове масло
20 г
жир з бекону
за смаком
сир чеддер
130 г

Процес приготування:

  1. Бекон нарізаємо тонкими смужками і обсмажуємо на середньому вогні до хрусткої текстури. У жир, що залишився від бекону, додаємо вершкове масло і борошно, обсмажуємо суміш до світло-коричневого відтінку.

  2. Потім вливаємо молоко і додаємо сир, ретельно перемішуючи до повного розплавлення сиру і загущення соусу. Молочну сосиску обсмажуємо до появи легкої золотистої скоринки.

  3. Для збирання хотдога булочку рекомендується трохи підігріти або підсмажити на грилі. Її намащуємо сирним соусом, викладаємо свіжий айсберг і моркву по-корейськи. Зверху кладемо гарячу сосиску, додаємо соуси — гірчицю, майонез і кетчуп — і щедро посипаємо хрусткими смужками бекону.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
354
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