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Французька класика: рецепт смачного лінивого жульєну

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
148 ккал
Дата публікації
Перегляди
118
Час на прочитання
1 хв
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Французька класика: рецепт смачного лінивого жульєну

Лінивий жульєн / Фото: www.credits

Французи знаються на їжі, тому цей рецепт жульєну стане вашим улюбленим. Приготуйте цю страву і ви не лишитесь байдужими.

Інгредієнти

куряче філе
2 шт
шампіньйони
300 г
броколі
1 качан
помідори
2 шт
моцарела
70 г
Шпинат
20 г
сметана
2.5 ст. л.
яйця
2 шт
часник
3 зубчики
мускатний горіх мелений
червоний перець мелений
чорний перець мелений
сіль
олія

Приготування

  1. Помийте та наріжте невеликими шматочками куряче філе.
  2. Шампіньйони та момідори наріжте скибочками.
  3. Броколі розділіть на суцвіття.
  4. Змастіть форму олією, викладіть в один шар м'ясо, поверх нього гриби, броколі та помідори.
  5. Змішайте яйця, сметану, подрібнений часник, мускатний горіх, червоний і чорний перець та сіль.
  6. Залийте яєчною заправкою м'ясо з овочами, викладіть зверху шматочки моцарели та листя шпинату.
  7. Запікайте в розігрітій до 200°С духовці 30 хвилин.
@_kryvol_ Готуємо, трошки #україна #ukraine #їжа #готуємо ♬ Theme from "A Summer Place" - Percy Faith And His Orchestra

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Дата публікації
Перегляди
118
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