Французька класика: рецепт смачного лінивого жульєну

Французи знаються на їжі, тому цей рецепт жульєну стане вашим улюбленим. Приготуйте цю страву і ви не лишитесь байдужими.
Інгредієнти
- куряче філе
- 2 шт
- шампіньйони
- 300 г
- броколі
- 1 качан
- помідори
- 2 шт
- моцарела
- 70 г
- Шпинат
- 20 г
- сметана
- 2.5 ст. л.
- яйця
- 2 шт
- часник
- 3 зубчики
- мускатний горіх мелений
- червоний перець мелений
- чорний перець мелений
- сіль
- олія
Приготування
- Помийте та наріжте невеликими шматочками куряче філе.
- Шампіньйони та момідори наріжте скибочками.
- Броколі розділіть на суцвіття.
- Змастіть форму олією, викладіть в один шар м'ясо, поверх нього гриби, броколі та помідори.
- Змішайте яйця, сметану, подрібнений часник, мускатний горіх, червоний і чорний перець та сіль.
- Залийте яєчною заправкою м'ясо з овочами, викладіть зверху шматочки моцарели та листя шпинату.
- Запікайте в розігрітій до 200°С духовці 30 хвилин.
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