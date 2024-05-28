Готуються простіше, ніж смажена картопля, а смакують ідеально: рецепт курячих стегенець

Курячі стегенця в апельсиновому соусі з розмарином — це страва, яка має вишуканий вигляд та надзвичайний смак. Але готується вона простіше простого.

Як гарнір до таких запечених курячих стегон найкраще підійде рис, картопля чи легкий овочевий салат. Хоча на перший погляд може здатися, що страва готується важко, однак рецепт настільки простий, що з ним впорається навіть початківець.

Інгредієнти стегна курячі 6 шт великі апельсини 2 шт розмарин 4 гілочки соєвий соус 2 столові ложки часник 3 зубчика цукор 1 столова ложка сіль, чорний перець за смаком

Процес приготування простий:

Помийте та підсушіть всі продукти за потреби. Приготуйте маринад для м'яса: з 1,5 апельсина вичавіть сік, додайте соєвий соус, подрібнений часник, сіль, перець та цукор. Добре розмішайте. В жароміцну форму викладіть курячі стегна одним шаром, а потім залийте їх маринадом. Зверху викладіть гілочки розмарину та порізану половину апельсина. Форму накрийте фольгою і поставте до холодильника на 1 годину. Розігрійте духовку до 200 градусів, поставте всередину форму і запікайте 30 хвилин. Потім зніміть фольгу і продовжуйте запікання ще 25 хвилин. Час від часу поливайте стегна соусом з форми.

Подавати курочку потрібно гарячою. Смачного!