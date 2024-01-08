Гречка з копченостями: рецепт смачного обіду

Гречка з копченостями – це бюджетна, проста страва для всієї родини. Якщо ви любите гречку з м'ясом, то приготуйте її за цим рецептом. Для цього вам знадобляться: гречана крупа, копченість та овочі. У результаті отримаєте розсипчасту гречку з тонким ароматом копченостей.