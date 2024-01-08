Гречка з копченостями: рецепт смачного обіду

Гречка з копченостями – це бюджетна, проста страва для всієї родини. Якщо ви любите гречку з м'ясом, то приготуйте її за цим рецептом. Для цього вам знадобляться: гречана крупа, копченість та овочі. У результаті отримаєте розсипчасту гречку з тонким ароматом копченостей.
Інгредієнти
- гречана крупа
- 1 скл.
- копчена грудинка
- 250 г
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- вода
- 400 мл
- вершкове масло
- перець чорний мелений
- сіль
- Гречку переберіть та промийте під проточною водою.
- Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, м'ясо - шматочками, а моркву натріть на великій тертці. Обсмажте всі інгредієнти злегка на вершковому маслі в тому посуді, який ставитимете в духовку. Додайте перець та сіль.
- Поверх обсмажування викладіть гречку, не перемішуйте. Влийте воду. Поставте на вогонь, коли вода закипить, зніміть пінку. Накрийте кришкою та поставте в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин.
Поради:
- Копченості використовуйте будь-які.
- Воду можна замінити на бульйон.
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