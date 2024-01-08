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Гречка з копченостями: рецепт смачного обіду

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
350 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
86
Час на прочитання
1 хв
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Гречка з копченостями: рецепт смачного обіду

Гречка з копченостями / Фото: Credits

Гречка з копченостями – це бюджетна, проста страва для всієї родини. Якщо ви любите гречку з м'ясом, то приготуйте її за цим рецептом. Для цього вам знадобляться: гречана крупа, копченість та овочі. У результаті отримаєте розсипчасту гречку з тонким ароматом копченостей.

Інгредієнти

гречана крупа
1 скл.
копчена грудинка
250 г
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
вода
400 мл
вершкове масло
перець чорний мелений
сіль
  1. Гречку переберіть та промийте під проточною водою.
  2. Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, м'ясо - шматочками, а моркву натріть на великій тертці. Обсмажте всі інгредієнти злегка на вершковому маслі в тому посуді, який ставитимете в духовку. Додайте перець та сіль.
  3. Поверх обсмажування викладіть гречку, не перемішуйте. Влийте воду. Поставте на вогонь, коли вода закипить, зніміть пінку. Накрийте кришкою та поставте в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин.

Поради:

  • Копченості використовуйте будь-які.
  • Воду можна замінити на бульйон.

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Дата публікації
Перегляди
86
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