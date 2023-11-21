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Гуляш із курячої печінки: незвичайний рецепт

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
126
Час на прочитання
1 хв
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Гуляш із курячої печінки: незвичайний рецепт

Гуляш із курячої печінки / Фото: Credits

Гуляш із курячої печінки готується досить швидко на сковороді. Куряча печінка з цибулею та морквою в томатно-сметанному соусі виходить ніжною та соковитою. До цієї страви підійде практично будь-який гарнір: картопляне пюре, макарони або відварний рис.

Інгредієнти

куряча печінка
300 г
ріпчаста цибуля
1 шт.
морква
1 шт.
томатна паста
1 ст. л.
сметана
2 ст. л.
борошно пшеничне
1 ст. л.
вода тепла
300 мл
рослинна олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Печінку очистіть від плівок та проток. Промийте та розріжте на шматочки.
  2. Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії до прозорості. Моркву натріть на великій тертці та обсмажте разом із цибулею пару хвилин.
  3. Печінку обваляйте в муці і додайте її до смажених овочів, обсмажте ще три хвилини.
  4. У мисці з'єднайте томатну пасту, сметану, воду, сіль та перець. Перемішайте.
  5. Влийте в сковороду до печінки та овочів. Перемішайте. Гасіть під закритою кришкою 6-8 хвилин на середньому вогні.

Поради:

  • В овочі при жарінні можна додати 2 зубчики часнику.

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Дата публікації
Перегляди
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