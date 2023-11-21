Гуляш із курячої печінки: незвичайний рецепт

Гуляш із курячої печінки готується досить швидко на сковороді. Куряча печінка з цибулею та морквою в томатно-сметанному соусі виходить ніжною та соковитою. До цієї страви підійде практично будь-який гарнір: картопляне пюре, макарони або відварний рис.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 300 г
- ріпчаста цибуля
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- томатна паста
- 1 ст. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- борошно пшеничне
- 1 ст. л.
- вода тепла
- 300 мл
- рослинна олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Печінку очистіть від плівок та проток. Промийте та розріжте на шматочки.
- Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії до прозорості. Моркву натріть на великій тертці та обсмажте разом із цибулею пару хвилин.
- Печінку обваляйте в муці і додайте її до смажених овочів, обсмажте ще три хвилини.
- У мисці з'єднайте томатну пасту, сметану, воду, сіль та перець. Перемішайте.
- Влийте в сковороду до печінки та овочів. Перемішайте. Гасіть під закритою кришкою 6-8 хвилин на середньому вогні.
Поради:
- В овочі при жарінні можна додати 2 зубчики часнику.
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