Гуляш із курячої печінки: незвичайний рецепт

Гуляш із курячої печінки готується досить швидко на сковороді. Куряча печінка з цибулею та морквою в томатно-сметанному соусі виходить ніжною та соковитою. До цієї страви підійде практично будь-який гарнір: картопляне пюре, макарони або відварний рис.